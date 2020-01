Folytatódik a salgótarjáni főplébániatemplom felújítása

2013-ban felújították a templom villanyhálózatát, 2017-ben pedig a tetőt is kicserélték. Varga András plébános, kerületi esperes elmondta, hogy a jelenlegi közbeszerzési eljárás megkezdésekor három ütemben határozták meg a salgótarjáni főplébániatemplom renoválását. Az első a templom külső és belső felújítása, a másik a külső környezet modernizálása, a harmadik pedig a lépcső és a támfalak renoválása volt, azonban ennek sorrendje némileg módosult.

A belső felújítás során újravakolták és festették a templom falait, mészkőre cserélték a padlóburkolatot, valamint rendbehozták a régi padokat. A freskókat 1974-ben Takács István mezőkövesdi művész festette, ezeket is restaurálták, azonban a templom szobrainak felújítása a harmadik ütemben valósulhat meg. A templomban kiépítették az új hangtechnikát és felújították a téli kápolnát, a sekrestye és a szentély is korszerű padlófűtést kapott. Így a templom külső és belső felújítása, a lépcső és a támfal, valamint az érintett járdaszakasz renoválása is megtörtént. Nemrég megkapták azt a többlettámogatást is, amelynek köszönhetően folytatni tudják a külső rendezési munkálatokat.

Későbbre marad az orgona felújítása, azonban ehhez az előkészítő munkálatokat már elkezdték – tájékoztatott a plébános. A munkálatok közben feltárták a templom alatti kriptát, melyben a templom egykori kegyura, az 1855-ben elhunyt Jankovich Antal és leánya, Antónia nyugszik. Az emléküket márványtábla őrzi, valamint találtak további hét koporsót, amelyekben valószínűsíthetően további Jankovich családtagok nyugszanak.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Viskardi Péter, Hegedűs Márk

Magyar Kurír