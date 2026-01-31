Fotográfia két szemmel – Kiállítás nyílt a Dél-Dunántúl templomairól a pécsi székesegyházban

Bodnár Boglárka, a Pécsi Egyházmegye muzeológus munkatársa köszöntőjében kiemelte, az ökumenikus imahét évről évre lehetőséget ad arra, hogy kilépve a megszokott közegünkből, együtt imádkozhassunk keresztény testvéreinkkel egymás templomaiban.



Hogy ezek a találkozások létrejöhessenek, szükség van közösségi terekre, templomokra is. Így ez a kiállítás négy felekezet templomait állítja a középpontba – több ezer fotó közül 130-at választott ki Balás László fotográfus.

A kiállítás február 8-ig ingyenesen látogatható a pécsi székesegyházban.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír