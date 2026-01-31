Fotográfia két szemmel – Kiállítás nyílt a Dél-Dunántúl templomairól a pécsi székesegyházban

Kultúra – 2026. január 31., szombat | 12:00
4

Az időszaki tárlat a Dél-Dunántúl katolikus, ortodox, evangélikus és református templomait mutatja be Balás László sztereófotóin, térhatású élményt nyújtva a megtekintőknek. A kiállítás megnyitóját január 25-én, az ökumenikus imahét záró istentiszteleti alkalmához kapcsolódóan tartották.

Bodnár Boglárka, a Pécsi Egyházmegye muzeológus munkatársa köszöntőjében kiemelte, az ökumenikus imahét évről évre lehetőséget ad arra, hogy kilépve a megszokott közegünkből, együtt imádkozhassunk keresztény testvéreinkkel egymás templomaiban.


Hogy ezek a találkozások létrejöhessenek, szükség van közösségi terekre, templomokra is. Így ez a kiállítás négy felekezet templomait állítja a középpontba – több ezer fotó közül 130-at választott ki Balás László fotográfus.

A kiállítás február 8-ig ingyenesen látogatható a pécsi székesegyházban.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

#épített örökség #kiállítás #ökumené

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató