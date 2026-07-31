Generációk találkozása – A nagyszülőket és az időseket köszöntötték Nagyváradon

Az egyházmegye vasárnap a nagyváradi székesegyházban is külön figyelemmel köszöntötte a szépkorú híveket.

A püspöki palotában tartott ünnepi rendezvényen Böcskei László püspök köszöntőjében arra figyelmeztetett, hogy fontos az idősek által képviselt élettapasztalat és érték, amelyre életükben szert tettek, de az együtt töltött minőségi idő, a fizikai kapcsolat folyamatos megőrzése is.

A főpásztor legutóbbi körlevelében köszönetet mondott a paptestvéreknek is, akik rendszeresen látogatják az időseket és ágyhoz kötötteket.

A Margaréta énekcsoport fellépését követően levetítették a Levélíró című filmet, mely egy fiatal lány és egy idős férfi különleges találkozásán keresztül a generációk közötti kapcsolatok értékére, valamint a meghallgatás, a megértés és az elfogadás fontosságára irányítja a figyelmet.

A nagyszülők és idősek világnapját Ferenc pápa kezdeményezésére minden évben július negyedik vasárnapján, a Szent Joachim és Szent Anna, Jézus Krisztus nagyszülei liturgikus emléknapjához (július 26.) legközelebb eső vasárnapon tartják.

Az eseményt, mely kerekasztalbeszélgetéssel és szeretetvendégséggel zárult, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, a CE Ház-Granny Projekt és a Nagyváradi Caritas Catolica közösen szervezte.

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A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódóan a nagyváradi római katolikus székesegyházban is különleges figyelemmel és szeretettel fordulnak a szépkorú hívek felé: ilyenkor a szentmisék végén a székesegyház bejáratainál egy erre az alkalomra készített emlékképpel és imával ajándékozzák meg őket. Az ajándék egyszerre kívánja kifejezni az egyházi közösség háláját, megbecsülését és imádságos szeretetét azok iránt, akik életük tapasztalatával, hitük példájával és hűséges szolgálatukkal gazdagítják családjaikat és a helyi közösséget.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala/Romkat.ro

Magyar Kurír