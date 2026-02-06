Giovanni Lanfranco: Szent Ágota

Giovanni Gaspare Lanfranco az olaszországi Parmában született, 1582-ben. Őt tekintik a magas barokk egyik jelentős képviselőjének. Alkotóévei kezdetén Agostino Carracci tanítványaként dolgozott, ezt követően Annibale Carracci műhelyében folytatta tanulmányait. Alkotóstílusának sajátossága a Carracci-iskola klasszikus hagyományának és a korabeli barokk térszerkesztésnek és színvilágnak az ötvözése. Lanfranco alkotóévei túlnyomó részét Rómában és Nápolyban töltötte, ahol számos templomi és palotai megbízásban részesült, és a korszak meghatározó barokk mestereként tartja számon a művészettörténet.

A következőkben egy olyan alkotását szeretnénk bemutatni, amely egy mártír kínzatását és csodás gyógyulását jeleníti meg.

Az alkotás azt a legendát ábrázolja, miszerint Szent Péter az angyallal együtt meglátogatja a börtönben szenvedő Ágotát, aki kínzatásoknak volt kitéve hite miatt. Ezt megelőzően ugyanis a rabságban szenvedő Ágota megtagadta a hitről való lemondást, aminek következtében brutális kínzásnak vetették alá, többek között mellének csonkítását is el kellett szenvednie. A festmény ábrázolása szerint a szenvedőt maga Szent Péter látogatta meg a börtönben, és begyógyította sebeit.

Az erőteljes fény-árnyék kontraszt hangsúlyozza a jelenet spirituális és érzelmi mélységét, valamint az esemény drámaiságát. A mélysötét háttérből kiemelkedik Ágota sebesült teste és az angyal cselekvése. Szent Péter alakját teljes árnyék fedi, ahogyan Ágota felé nyújtja a kezét az angyallal együtt. Lanfranco nem pusztán a fizikai sebeket ábrázolja alkotásán, de ezzel együtt a vértanúság és hit drámáját is megjeleníti. Ezen alkotás révén egy olyan esemény jelenik meg előttünk, ahol a szenvedés és a megváltás találkozik. A Szent Ágota-festmény a legenda ábrázolását meghaladva az emberi szenvedés, hit és isteni közelség, valamint a szenvedésből való megváltás szimbolikus találkozását mutatja be számunkra. Egy olyan csoda ez, amely előrevetíti a mindenkori szenvedéseinkből való végső megváltást.

Szöveg: Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír