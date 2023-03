Gregoriánnal megszólítani a fiatalokat – Beszélgetés az OMCE új társelnökével

Jelenleg mintegy kétezer tagja van az OMCE-nek, de szeretnék megújítani a szervezetet, és új tagokat toborozni.

Fontos, hogy nyitni tudjunk a fiatalok felé – nyilatkozta Szili Zoltán, az OMCE új társelnöke. – Ehhez szükség van arra, hogy megszólítsuk az egyházmegyék zeneigazgatóit is, hiszen ők látják azt, hogy náluk kik azok az egyházzenészek, kántorok, kórusok, zenekarok, akik aktívan dolgoznak, munkájukra lehet támaszkodni. Természetesen a ceciliánus szemléletet is tovább szeretnénk adni a fiataloknak. Felhívni a figyelmüket arra, hogy az egyházzene a liturgiában a megfelelő hangsúllyal és helyre kerüljön. Az egyházzene ugyanis – ahogyan X. Piusz pápa mondta – szent, egyetemes és művészi. Ezt szeretnénk a II. Vatikáni Zsinat szellemében megvalósítani – mondta Szili Zoltán.

Az OMCE elnöke kiemelte: a Kaposvári Egyházmegyében mintegy kilencven aktív kántor és egy tucatnyi kórus található. Rájuk is számít az egyesület a jövőben. Szili Zoltán hozzátette, több programot is szerveznek a zenekedvelőknek és a fiataloknak. Utóbbi korosztálynak első alkalommal rendezik majd meg április 22-én a tavaszi egyházzenei napot Balatonlellén, melynek a „Fiatalok zenéje, a gregorián kóruskultúra” mottót adták. – Szeretnénk, ha az ifjúság találkozna a tradicionális gregorián zenével, amit később majd be tudnak építeni a liturgiába – mondta Szili Zoltán. – Át kell formálnunk az ifjúság szemléletét, mert nem csak a gitáros dal az ő zenéjük. Fontos, hogy olyan – igazán értékes – zenét kapjanak, ami liturgikus és a szertartásokon belül is használható – tette hozzá az OMCE elnöke.

Szili Zoltán hangsúlyozta: a következő öt évben szeretné elérni azt is, hogy az 1897-ben alapított Országos Magyar Cecília Egyesület újra bekerüljön a köztudatba, és mindenki tudja azt, hogy ha egyházzenéről van szó, az egyenlő az OMCE-vel. – Ezért majd a közösségi oldalakon is igyekszünk hirdetni az egyesület tevékenységét, munkáját – mondta Szili Zoltán, aki a kaposvári CapPuccini kórus alapító karnagya. Erről a feladatáról azt mondta: több mint öt évvel ezelőtt alakult meg ez a zenei közösség, és gyakorlatilag felkérésre jött létre. Többen gondolták úgy, hogy egy olyan kamarakórust kellene létrehozni, amilyen még nincs a városban.

A karnagy a CapPuccini kórusbeli munkájáról azt mondta: nagyon szereti és a tagokkal továbbra is számítanak egymásra. – A kórusnak jelenleg több mint húsz tagja van. Minden szólamban egyenlő arányban vannak az énekesek – mondta Szili Zoltán. – A közösség bármilyen zenei stílusban énekel műveket. Nemcsak templomokba, hanem más helyszínekre és rendezvényekre is hívják őket szolgálni. Évente nagyjából tíz-tizenöt nagyobb fellépésük van. Szili Zoltán elmondta, nyárra csapatépítő körutazást szerveznek, amelynek keretében Kodály Zoltán életének legfontosabb állomásaira látogatnak el.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye; Sonline.hu/Marosi Gábor

Fotó: Lang Róbert

Magyar Kurír