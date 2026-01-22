Guatemalában az egyház aggódik a börtönlázadások és a rendőrök meggyilkolása miatt

Aggodalom és félelem uralkodik – fogalmazta meg a guatemalai egyház azután, hogy az elmúlt hétvégén több erőszakos esemény történt az ország három különböző büntetés-végrehajtási intézetében. A fogvatartottak három összehangolt lázadás során tucatnyi őrt ejtettek túszul, felgyújtottak több cellát, és irodákat is.

A lázadásokat feltételezések szerint a közép-amerikai Barrio 18 bűnbandához tartozó, régóta fogva tartott emberek szervezték azzal a céllal, hogy a büntetés csökkentését és fogvatartási kiváltságokat harcoljanak ki a bűnszervezet valamennyi vezetője, különösen az El Lobo néven ismert Aldo Duppie Ochoa Mejía számára, akit 139 gyilkosság miatt összesen 1680 év börtönre ítéltek.

Erőszak az utcákon

Amikor a rendfenntartó erőknek sikerült megfékezniük a lázadást az egyik börtönben, a bűnbanda keményen vágott vissza: az ország néhány térségében rendőrjárőrök elleni támadások történtek, amelyek eddig tíz rendőr halálát és számos sebesülést okoztak.

Gonzalo de Villa y Vásquez érsek kifejezte az Egyház közelségét az áldozatokhoz, megerősítette a béke előmozdítására irányuló elkötelezettséget, és reményét fejezte ki, hogy a fővárosban és a környező településeken visszatérhet a nyugalom és a béke.

Biztonsági okokból a főpásztor felfüggesztette a vasárnap esti szentmiséket az egész főegyházmegyében, „hogy ne tegye ki a lakosságot még nagyobb veszélynek”.

Országos szükségállapot

Mindeközben január 20-án a parlament ratifikálta a harmincnapos rendkívüli állapotot, amelyet korábban Bernardo Arevalo elnök rendelettel hirdetett ki. Az intézkedés különleges jogköröket biztosít a rendfenntartó erőknek nemcsak a Barrio 18, hanem a Mara Salvatrucha (MS-13) néven ismert másik nagy alvilági csoport elleni fellépéshez is; a guatemalai kormány és az Egyesült Államok kormánya nemzetközi terrorszervezetként tartja nyilván mindkettőt. A szükségállapot keretében felfüggesztenek egyes alkotmányos garanciákat is – például a gyülekezés és a tüntetés jogát –, valamint lehetővé válnak a bírói végzés nélküli letartóztatások és kihallgatások.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Johan Ordóñez / AFP

