Gyalog, kerékpárral, lóháton? – A szentévre megújult a Rómába vezető Romea Strata zarándokút

A Romea Strata az ókortól a kontinens fontos útvonala volt, amely Közép- és Kelet-Európából Rómába vezetett: a Balti-tengertől indult Észtországon, Lettországon, Litvánián, Lengyelországon, Csehországon és Ausztrián át, hogy végül az Alpok átszelése után Tarvisio városánál érkezzen meg Észak-Olaszországba.

A Romea Strata – olvasható a hivatalos honlapjukon – mindig is a hit és a kultúra útja volt, amely a zarándokokat egész Európán keresztül vezette, és arra késztette őket, hogy felfedezzék a kontinenst, valamint mindenekelőtt önmagukat.

A zarándokútról bővebben IDE kattintva olvashatnak.

Romea Strata nemzetközi vallási és kulturális útvonal újbóli népszerűsítése élén a Szent Péter Művek és a vicenzai egyházmegye Homo Viator-San Teobaldo Alapítványa áll. Nevében a stratea szó réteget és utat is jelent; nem véletlenül választották ezt a kifejezést: utalni kívántak mindazokra az értékekre, illetve „a történelem és az életek rétegződésére”, amivel az útvonalon találkozhatnak a zarándokok.

Akik az idei jubileumi évben szeretnének különlegesebb módon megérkezni Rómába, választhatják azt a megoldást is, hogy Olaszországban gyalogosan vagy kerékpáron teszik meg a Romea Strata egy szakaszát (az út utolsó szakaszát módosították, hogy „zarándokbarátabbá” tegyék).

Róma arra készül, hogy a jubileumi évben több mint 30 millió zarándokot fogadjon a világ minden tájáról. Azok, akik Szent Péter sírjának meglátogatását szeretnék zarándoklatuk csúcspontjává tenni, felkereshetik a bazilika egyik oldalán, a migránsok és menekültek emlékműve mellett található fogadóközpontot. Ott a Romea Strata kezdeményezés önkéntesei fogják őket a napi zarándokmise idején a bazilikába bevezetni, elkerülve a belépésre váró turisták hosszú sorát. A zarándokközponthoz jelölt útvonal is vezet a Szent Péter téri obeliszktől, ahol a Percorso Oranti feliratot kell keresni és követni. A zarándokok számára fenntartott bejárat nyitvatartási ideje ugyanaz, mint a székesegyházé: reggel 6.50-től délután 6.40-ig.

Ezen kívül kialakították az adminisztrációs rendszert a zarándokok adatainak digitalizálására és rendszerezésére. Azok, akik legalább száz kilométert gyalogosan vagy kétszáz kilométert kerékpáron megtettek, megkaphatják az úgynevezett testimoniumot, amely egy pergamenre írt oklevél, Szent Péter és Szent Pál képével. A dokumentum megszerzésére ugyancsak a Szent Péter-bazilikánál, a zarándokbejárat környékét van lehetőség.

Más útvonalak kapcsán is közismert, hogy a zarándokok pecsétet kapnak zarándokútlevelükbe, bizonyítandó az említett távok megtételét. (A Homo Viator-San Teobaldo Alapítványa felhívja az útnak indulók figyelmét, hogy e dokumentumokat idejében igényeljék meg a honlapon található formanyomtatvány kitöltésével annak érdekében, hogy el tudják küldeni számukra, máskülönben csak a vicenzai székhelyen lehetséges ezeket megvásárolni.)

A projekt egyik legjelentősebb újítása az igencsak forgalmas római Via Trionfalét elkerülő utolsó szakasz kialakítása, amely egyszerűbb, biztonságosabb és kellemesebb zarándoklatot tesz lehetővé. A Szent Péter Művek szerint a bazilika új útvonalon való megközelítése jelentősen javítja a zarándokélményt, ahonnan egyúttal páratlan kilátás is nyílik a városra. „Ez az új szakasz nemcsak biztonságosabb, hanem egyedülálló élményt is nyújt, lehetővé téve, hogy intenzíven átéljük azt a spiritualitást, amely az Új Jeruzsálem felé vezető utunkat jellemzi” – mondta az ACI Prensa katolikus hírügynökségnek Raimondo Sinibaldi, a Homo Viator-San Teobaldo Alapítványa elnöke.

Az RFI (olasz vasúttársaság) és a város önkormányzata azon dolgozik, hogy felújítsa a vasút egy használaton kívüli szakaszát, beleértve a csaknem egy éve lezárt Monte Ciocci alagutat. A projekt célja nemcsak a környezetrendezés, hanem az is, hogy megfelelő hangulatot teremtsen a Szent Péter sírjához gyalogosan érkezőknek.

Hamarosan elérhetővé válik a Romea Strata útvonalat bemutató kiadvány is, amely tartalmazza az ezer kilométeres út részletes leírását, kiemelve nemcsak a történelmi érdekességeket, hanem a szociokulturális vonatkozásokat és a természeti értékeket is. Eddig csak az olaszországi szakaszról készült leírás, gondolva külön a kerékpáros, külön a gyalogos zarándokokra is, azonban mind az öt jelenleg elérhető kiadvány olasz nyelvű.

Ugyancsak újdonságként ajánlanak – az El Caminóhoz hasonlóan – egy úgynevezett utolsó kilométert, a finisterre-t, amely a Szent Péter-bazilikától indulva vezet el további hat templomhoz, segítve, hogy a zarándoklat lezárása is spirituális élmény legyen, ne csak a szokásos turistacélpontok felkeresése.

Az útvonal hivatalos honlapja információkkal szolgál a néhány napos zarándoklatokat tervezőknek, és azok számára is, akik csak bizonyos szakaszok iránt érdeklődnek. Az olaszországi szakaszokról egészen részletes bontást is találhatunk, amely nem csupán a távról ad tájékoztatást, hanem a terepviszonyokról is, illetve arról, hogy mennyi idő alatt teljesíthető az adott táv.

Nem elhanyagolható a honlap szálláskeresője sem, ahol több szempont szerint lehet szűrni a találatokat. Fontos megjegyezni, ezek egyházi vagy egyházhoz kapcsolódó szálláshelyek, a kínálat ezért nem hasonlítható össze más ismert szállásfoglaló portálokéval. Hátránya, hogy bár létezik többnyelvű kínálat, a szűrés csak olasz nyelven működik, tehát érdemes néhány alapfogalmat elsajátítani indulás előtt.

Forrás: ACI Prensa – CNA; Romea Strata/Romakt.ro

Szöveg: Dénes Gabriella

Fotó: Merényi Zita; Romea Strata

Magyar Kurír