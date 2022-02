Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe és balázsáldás a győri Prohászka-óvodában

Szorgos gyermek kezek készítették a gyertyagallért és beszélgettek az óvónénikkel a gyertyáról, melyről Jézus is eszünkbe jut. Megtapasztalhatták, hogy amikor a gyertya világít, fényt ad, akkor melegít is. Jézus vezet bennünket a jó úton, szinte világít nekünk.

A munkálkodás közben kihallatszott a csoportokból a gyermekek csengő hangja, ahogyan együtt énekelték: „Jézus kopogtat, gyertyát gyújtogat, ahol betér, itt is, ott is gyertyát gyújtogat. Szívem megnyitom, térj be, Jézusom, gyújtsd meg szívem kis gyertyáját, térj be, Jézusom…”

Simon Dávid, az intézmény iskolalelkésze áldotta meg a gyermekek gyertyáit, és balázsáldásban is részesülhettek az óvodások. „Ahogy a kettős gyertya körülöleli fejünket, torkunkat, Szent Balázs imájának ereje úgy fog körül bennünket és véd meg a betegségtől.”

Forrás: Győri Egyházmegye

Szöveg és fotó: Virágné Bertalan Éva óvodavezető / Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

Magyar Kurír