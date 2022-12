Hagyományos ételosztást tartott a Katolikus Karitász Rákosmentén

Nemcsak személyesen tudták átvenni a rászorulók az ételt, hiszen azoknak, akik nem tudtak eljönni az ételosztásra, személyesen vitték el az Adományház Egyesület, a Rákoskeresztúri Önkormányzat és a helyi karitász csoport tagjai.

A Katolikus Karitászt Zagyva Richárd országos igazgató és németországi nagykövetünk, Klaus Höhn családja, fia Benjamin és unokája, Theodor is képviselte. A hagyományoknak megfelelően az eseményen a térség országgyűlési képviselője, Dunai Mónika is jelen volt. A meleg étel mellett szaloncukrot és karácsonyi édességet is kaptak azok az idősek és családok, akiknek enélkül a segítség nélkül ezen a napon nem lett volna meleg étel az asztalán.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír