Hálaadó és újévi liturgiák egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc megyéspüspök a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban mutatott be ünnepi szentmisét január 1-jén.

Szentbeszédében többek között az áldásról tanított. Áldani nem ráolvasást, nem babonát jelent – mutatott rá. – Áldást mondani (lat.: benedictio) azt jelenti: jót mondani a másik fölött. Amikor az Egyház megáld bennünket, imádkozik értünk. Az imádságra pedig nagy szükségünk van.

Fontos, hogy Istent hívjuk segítségül, hogy áldja meg az életünket, tegyen képessé terheink viselésére és arra, hogy jól tudjunk szeretni, hogy mindannyian Isten követségében járhassunk – biztatott Palánki Ferenc.

A szentmiséről szóló teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Kardos György

Egri Főegyházmegye

Az egri bazilikában tartott év végi hálaadó szentmisén Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett Seregély István érsek halálának 2. évfordulójáról is, hálát adva egri szolgálatáért.

Immár két éve, hogy december 31-e nemcsak az év utolsó napja számunkra, hanem ilyenkor adunk hálát elődöm, Seregély István érsek úr húszéves egri szolgálatáért is – fogalmazott a főpásztor. – Hálásak vagyunk neki, hogy az akkori lehetőségek keretei között sokat tett a székesegyházunk szépítéséért. Kiemelt gondja volt azokra a településekre, amelyek a szocializmus ideje alatt úgy növekedtek, hogy közben templomot nem építhettek. Legjelentősebb ilyen művei a mezőkövesdi Jézus Szíve- és a kazincbarcikai Szent Család-templom. Köszönjük neki, és köszönjük segítőinek, akik ebben támogatták őt. Ezen kívül több mint ötven templom építése fűződik nevéhez egyházmegyénkben. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként pedig legnagyobb műve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem életre hívása, amely nemcsak a magyar katolikus közösséget, hanem az egész magyar társadalmat szolgálja.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Ternyák Csaba újévi körlevele ITT olvasható.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás az esztergomi bazilikában celebrált szentmisét január 1-jén.

Homíliájában hangsúlyozta, Jézus nevében kezdjük az új évet, ezzel megvalljuk hitünket, hogy Isten a szabadító, aki képes arra, hogy megtisztítsa és kitárja a saját szívünket, mint a lezárt közösségeket szokás járvány után. Ő az, aki a közösségeket is képes megszabadítani a bűn struktúráitól, a nemzedékről nemzedékre szálló bűnös viselkedéstől, megszokástól és kényszerhelyzetektől.

Erdő Péter homíliája ITT olvasható.

Fotó: Mónus Márton/MTI

Győri Egyházmegye

December 31-én, az óév utolsó napján Te Deumot, hálaadást ünnepeltek, a 2021-es esztendő első napján pedig az Istenszülő Szűz Máriát köszöntötték a paptestvérek és a hívek Veres András megyéspüspök, az MKPK elnöke vezetésével a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A hálaadó szentmise szónoka Böcskei Győző székesegyházi plébános volt, aki szentbeszédében a 2020-as év eredményeinek, tanulságainak összefoglalása mellett lelki útravalót is adott a 2021-es esztendőre: „Mire van szüksége ma az embernek? Ha visszagondolunk az elmúlt évre, hónapokra és napokra, akkor természetességgel azt kell mondanunk, mindenekelőtt reményre, egy biztonságos életre és egy biztonságos Egyházra!”

Veres András püspök újévi szentbeszédében a béke világnapjához kapcsolódva úgy fogalmazott, Isten békéje nem politikai hatalmak erőfitogtatásából alakul ki, még csak nem is egy elrettentő fegyverkezési versennyel valósítható meg.

Egészen más természetű az a béke, amit Isten akar adni nekünk, amely valódi béke – hangsúlyozta. – Először is mint Isten képmására kell embertársunkra tekintenünk. Tisztelem és szeretem, vagyis tisztelni és szeretni akarom őt, áldozatok árán is. Úgy kezdődik Isten békéje, hogy a problémáimat nem erőszakkal oldom meg, hanem szeretettel, türelemmel, megértéssel. Valahol ott valósul meg Isten békéje, ahol az indulataimat féken tudom tartani, így nem támad gyűlölködés, harag a szívemben. Ott valósul meg Isten békéje, ahol a bűnbánat és az irgalom jelen van. Az Isten békéjében élő emberre jellemző az alázat, a türelem és a szeretet. Ez vezeti őt minden cselekedetében. Ezek alapján nyugodtan állíthatjuk, a békés természetű ember istenes ember, mert Isten kegyelmeit, ajándékait igyekszik az életébe beépíteni.

A főpásztor arra buzdította az egybegyűlteket, hogy kérjék a Béke Királynője, az Istenszülő Szűz közbenjárását azért, hogy egész éven át segítsen bennünket a béke megteremtésében. Egy lelki író hívja fel a figyelmet arra, hogy

a keresztény ember életét a világban megtapasztalható rosszal és a saját gyengeségeivel folytatott állandó küzdelem mellett határtalan boldogság, béke és legyőzhetetlen bátorság jellemzi.

Veres András azt kívánta, hogy Isten segítségével mindnyájan megtapasztalhassuk a keresztény élet erejét, és akarjunk, merjünk ezzel élni az előttünk álló új esztendőben is.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újévi üzenetét ITT olvashatják.

Fotó: Ács Tamás

Miskolci Egyházmegye

Az új esztendő első napján Orosz Atanáz püspök vezetett Szent Liturgiát Miskolcon, a Búza téri székesegyházban.

A főpásztor a kereszt jelével kívánt boldog újévet, és a bajtól, betegségtől való megszabadulást kívánta. Nagy Szent Bazilról, január 1-je szentjéről is megemlékezve pedig ezt a kívánságot fogalmazta meg: „Jussunk el annak az örömnek a felismerésére, hogy Jézus Krisztus megváltott és meggyógyít bennünket! Akkor az Ő szolgálatában szeretnénk életünket egészen az üdvösségig folytatni! Szent Bazil tanítványának a szerzetesről írt könyve szerint a betegségek diagnózisát követik a gyógymódok, melyekkel Krisztus, a lelkek orvosa meggyógyítja a lélek betegségeit.”

A teljes szentbeszéd ITT olvasható.

Fotó: Miskolci Egyházmegye

Pécsi Egyházmegye

Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén, az új esztendő első napján Kajtár Edvárd plébános celebrált szentmisét a pécsi székesegyházban.

Szentbeszédében arról tanított, hivatkozva a II. vatikáni zsinatra, hogy a béke az, amikor az ember úgy tud teremtő munkát végezni, hogy ebben önfeledtséget tapasztal, amikor a munka valóban az ember nemesítését szolgálja, hogy többek legyünk és felfedezzük benne az együttműködést a teremtő Istennel. A béke a munkából fakad, amikor mindenki teszi a dolgát, szabadon, önfeledten, ami a munkát nem a pénzért végezzük, amikor a munka nem nyűg!

Olykor nehéz ezt megoldani, ezért legyenek olyan tevékenységek az életünkben – kívánta a plébános –, amelyek a béke forrásává válnak, akár a konyhakert gondozása, a barkácsolás, a kötés vagy valamilyen szellemi munka, a lényeg, hogy rátaláljunk benne a teremtő Istenre, a béke forrására, aki az embert a kertbe állította, amely a béke allegóriája a Bibliában.

A homília ITT olvasható.

Fotó: Pécsi Egyházmegye

Székesfehérvári Egyházmegye

A székesfehérvári Szent Imre-templomban bemutatott újévi szentmisén Spányi Antal püspök összefogást hirdetett meg a horvátországi földrengés károsultjainak támogatására.

A főpásztor homíliájában arról beszélt, az emberi élet út az Isten, az élet forrása felé. „Az élethez idő kell, az idő pedig Isten ajándéka, amelyben lehetőségeket kapunk, de amelyről számadással is tartozunk. Ennek az időnek egy-egy állomásán megállunk, előre és hátra is tekintünk, hogy hálát adjunk és engeszteljünk. Most is itt vagyunk az új esztendő első napján, és reménykedünk, hogy valami újat kezdhetünk. A hálaadásnak hozzá kell tartoznia a keresztény ember mindennapi életéhez. Ha többet adnánk hálát, több lenne a békességünk és az örömünk.”

A szentmise végén Dózsa István plébános elmondta, hogy Spányi Antal megyéspüspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke védnökségével, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitásszal és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házzal együttműködve a horvát kisebbségi önkormányzat jótékonysági gyűjtést hirdetett meg. Január 4-étől, hétfőtől várják a tartós élelmiszer, tisztító- és fertőtlenítőszer, ruha- és ágynemű felajánlásokat, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban (Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca, 1.) és a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász székhelyén (Székesfehérvár, Lövölde u. 28/a. sz.).

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Lugosi Balázs

Szombathelyi Egyházmegye

A szombathelyi székesegyházban Császár István plébános, általános helynök mutatott be szentmisét január 1-jén. Homíliájában arról beszélt, hogy Isten végtelen jósága nem engedi meg, hogy terhünk nehezebb legyen annál, amit elbírunk. Arra is figyelmeztetett, hogy új évi tervünkből nem hiányozhat a megtérés szándéka.

A szentmise megtekinthető ITT.

Váci Egyházmegye

Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén, 2021 első napján Marton Zsolt váci megyéspüspök mutatott be szentmisét a váci székesegyházban.

Homíliájában a megyéspüspök hálát adott azért, hogy Isten Szűz Mária anyasága által a legnagyobb Jót adta nekünk: Önmagát, aki emberré lett. Az örök és változatlan Isten minden időben újat ad Fiában, Jézus Krisztusban, aki az új ember, az új remény és az új élet közvetítője. Ebben útitársunk, közbenjárónk az Istenszülő Szent Szűz.

Vele kérjük az újévi kívánságot szeretteinkre, minden embertársunkra és önmagunkra: Bízd Újra Életed Krisztusra!

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Jantsky Viktória



Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Győri Egyházmegye, Miskolci Egyházmegye, Pécsi Egyházmegye, Székesfehérvári Egyházmegye, Váci Egyházmegye

Magyar Kurír