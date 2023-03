Hálaadó szentmisét mutattak be a felújított ceglédberceli plébániaépületért

A külső és belső felújítás célja az volt, hogy a ceglédberceli egyházközösség részére egy több funkcióra is használható közösségi tér alakuljon ki.

A Magyar falu program keretében elnyert támogatás felhasználásával, valamint a Ceglédberceli Római Katolikus Egyházközség önerejének biztosításával az épület külső hőszigetelést kapott, és kicserélték a nyílászárókat is, ami új arculatot adott az épületnek. Ezenkívül 2,5 kW-os napelemes rendszer segíti a plébánia elektromos költségeinek csökkentését, és megújították a teljes elektromos hálózatot is. Az épület központifűtés-rendszere is átalakult, korszerű kondenzációs gázkazán létesítésével; felújították az épület vizesblokkját, és a lehetőségek kihasználásával még egy vizesblokkot alakítottak ki a közösségi funkció még szélesebb körű biztosítása érdekében. Kicserélték a plébánia teljes padlóburkolatát: új melegburkolatot kaptak az épület szobái, és megújult az előtér kőburkolata. Megvalósult továbbá az plébánia teljes körű festése és a belső nyílászárók mázolása.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Sasvári Balázs

Magyar Kurír