Hám János püspök boldoggáavatási ügye újabb szakaszhoz érkezett: elkészült a pozíció

Hám János püspök nevét tisztelettel és szeretettel őrzik a szatmári egyházmegye hívei. A 19. század kivételes főpásztora életével, hitével és áldozatos szolgálatával maradandó nyomot hagyott nemcsak kortársai, hanem az utókor lelkében is. A napokban a boldoggáavatási eljárás újabb fontos állomásához érkezett. Rómában elkészült a Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, azaz a pozíció, amely tudományos igényességgel mutatja be Hám János püspök életét, miként gyakorolta hősies fokon az erényeket, valamint életszentségének tovább élő hírét.

Hám Jánost (1781–1857) a szatmári egyházmegye második alapítójaként is tisztelik. 1827. május 25-én nevezték ki püspökké. Szentelését 1828. március 16-án ünnepelték Egerben, majd április 15-én vette át egyházmegyéje vezetését. Kinevezésének idei évfordulóján a szatmárnémeti székesegyházban bemutatott szentmisén Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök úgy emlékezett elődjére mint az egyházmegye nagy formálójára. Hám Jánost elsősorban nem építkezései tették ismertté, hanem az a belső tartás és tekintély, melyek révén a hívek szemében már életében az életszentség példája volt – szögezte le a főpásztor. Hám János alázatos ember volt, aki alázatosságában talán nem törekedne arra, hogy az oltárra emeljék, de ha az Úr hívja őt e szolgálatra, készséges lélekkel mond igent az isteni akaratnak. Ezért bátran kérjük Hám Jánost, hogy járjon közben értünk, és közbenjárására történjen csoda, hogy az Egyház mielőbb boldoggá avathassa – fogalmazott a püspök. A szentmisén Fanea József püspöki titkár mondott prédikációt Hám Jánosra emlékezve, ez ITT olvasható. Hám János életéről bővebben ITT olvahatnak.

Ez az 517 oldalas, terjedelmes dokumentum történelmi, teológiai és hitéleti összefoglalás, amely igazolja, hogy a főpásztor élete valóban a szentség útja volt. Elkészítése több éves, aprólékos munka eredménye, amelyet a római szakasz posztulátora vezetett és koordinált. Ez reményt ad, hogy az Egyház a közeljövőben hivatalosan is elismeri életszentségét, és boldoggá avatja. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében ezért imádkoznak minden szentmise végén.

Mi is a boldoggá avatás?

A boldoggá avatás a Katolikus Egyház hivatalos elismerése arról, hogy egy illető példás keresztény életet élt, és már az üdvösség állapotában, vagyis a mennyországban van. A boldogokat helyileg tisztelhetik, a szenteket az egész Egyházban; a boldoggá avatás a szentté avatás előtti lépcsőfok is.

A pozíció legfőbb forrásait az egyházmegyei szakaszban begyűjtött tanúvallomások, levelek és hivatalos dokumentumok alkotják. Ezeket egészíti ki egy részletes történeti tanulmány, amely hitelesen ábrázolja Hám János püspök életének és működésének korabeli társadalmi és egyházi környezetét. A dokumentum teológiai elemzést is tartalmaz, amely bemutatja, miként gyakorolta hősies fokon a keresztény erényeket, valamint külön fejezet foglalkozik azzal, hogyan maradt fenn szentségének híre a hívek emlékezetében. A munkát gazdag forrásjegyzék, idézetek és hivatkozások kísérik.

Hová kerül a pozíció?

Az elkészült dokumentumot a Szenttéavatási Ügyek Dikasztériuma átadta az öttagú történészi bizottságnak, amelynek feladata az anyag történelmi szempontból való vizsgálata és értékelése. A bizottság döntése várhatóan ez év decemberében születik meg. Ha a történészi bizottság jóváhagyja a pozíciót, az ügy a teológus konzultorok testületéhez kerül, amely nyolc hittudósból és a promotor fideiből (a hit ügyének előadója) áll. Ők hitbeli és erkölcsi szempontból vizsgálják meg és értékelik Hám János püspök életszentségét. Amennyiben az ő véleményük is pozitív, Hám János ügye a dikasztérium bíboros és püspök tagjai elé kerül további vizsgálatra.

Mikor jut az ügy a pápa elé?

Mindhárom testület – a történészek, a teológusok, valamint a bíborosok és püspökök – pozitív elbírálása után engedélyezheti a Szentatya, hogy Hám János püspök megkapja a Tiszteletreméltó (Venerabilis) címet, amely a példás és hősies keresztény élet hivatalos egyházi elismerése.

A boldoggá avatáshoz mindez még nem elegendő. Szükség van egy olyan csodára is, amely az ő közbenjárására történt, és amelyet a Szenttéavatási Ügyek Dikasztériuma egy hosszas és alapos vizsgálatot követően hitelesít.

A boldoggá avatásban a végső döntés meghozatala a pápa kizárólagos joga. Az ő feladata, hogy hivatalosan elismerje Isten szolgájának életszentségét, és meghozza a boldoggá avatásról szóló végleges határozatot.

Mit tehetnek a hívek?

Hálás köszönet illeti mindazokat, akik kitartó imádságukkal kísérik a boldoggáavatási folyamatot, hiszen az eddigi előrehaladás e közös ima gyümölcse. Ez a remény jele is, hogy a Szentszék a közeljövőben hivatalosan is elismeri a szatmári hívek által mélyen tisztelt főpásztor életszentségét – írja a szatmári egyházmegye sajtóirodája.

Arra kérik és buzdítják a híveket, hogy továbbra is imádsággal kérjék Hám János püspök közbenjárását a csodáért, amely megnyithatja az utat boldoggá avatása előtt.

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Fotó (részben archív): Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

