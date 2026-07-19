A szépség segít szívtől szívig látni – Hangversenyt adtak Leó pápa tiszteletére Castel Gandolfóban

„A Szentatya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket” – mondta Vincenzo Viva albanói megyéspüspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni a szeretet és a közösség kifejezéseként, a műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka csodálatos műveket tartalmaz. Kívánjuk, hogy ez az este megmutassa a valódi szépséget, és legyen az albanói egyház ajándékaként maradandó pillanat, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és szolgálatáért – fogalmazott.

Különleges program

A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dúr hegedűversenyének zárótétele volt, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedűművész adott elő. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel.

Ezután a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tomassi Golkar zongorajátéka következett, aki Vincenzo Bellini Normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző, Luis Bacalov kifejezetten a zongoraművész számára írt át zongorára és zenekarra.

Rossana Tomassi Golkar elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják és színpadra állítsák a Norma-fantáziát kétségkívül egy művészi hazárdjáték, egy vonzó, ám összetett kihívás: kizárólag a hangszer keltette érzéseken, nem pedig az énekes előadóművészeken keresztül bemutatni a híres Normát. Nem énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait.

A szólistákat a Pármai Muzsikusok (I Musici di Parma) 55 tagú zenekara kísérte Pier Carlo Orizio vezényletével, aki 2006 óta a bresciai és bergamói nemzetközi zongorafesztivál művészeti igazgatója, a bresciai konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több, mint 80 zenekart vezényelt.

A Norma, egy hatalmas szerelmi történet. Szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészítette ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini-opera kulcsfontosságú drámai mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossana Tomassi Golkar játszott egy Bechstein-versenyzongora, a Fabbrini-gyűjtemény egy kiváló darabja.

A szépség eszköz, ami segít Isten irányába nézni

Szentatya köszönetet mondott az előadóknak és az egyházmegyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez.

Olyan világban élünk, amelyből hiányzik a szépség. Sok gond van, háborúk, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, munkanélküliség... Az, hogy alkalmunk van egy ilyen programra, mint ez, valóban nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van a mindennapi gondoknál – mondta XIV. Leó. – A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, együtt felmutatják a szépséget, ami segít szívtől szívig látni, és felemelni tekintetünket az ég felé.

A pápa felidézte közelmúltbeli spanyolországi apostoli látogatását. „Az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a tekintetünket az ég felé.

A zene, a művészet, a szépség eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része”

– folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása Istenhez vezet és visszaadja a reményt.

Elsőként az előadóknak mondott köszönetet XIV. Leó pápa: „Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Köszönet az Albanói Egyházmegyének, hogy megszervezte ezt a koncertet nekünk, minden itt jelenlévőnek, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg;

beléptünk abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség”

– mondta rögtönzött beszédében a pápa.

Az albanói megyéspüspök köszöntő szavai

Az estet Vincenzo Viva püspök nyitotta meg, aki XIV. Leó pápához fordulva kifejezte a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és osztozni a zene ajándékában.

Bellini Normájára utalva a főpásztor azokról a nőkről és anyákról szólt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye – visszhangozva Leó pápa békefelhívásait, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz.

A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az Apostoli Palota udvarát köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket.

Forrás: Vatikáni Rádió 1, 2

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír