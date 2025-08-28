Harminc éve látható Debrecenben Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája

A közlemény felidézi, hogy éppen három évtizede annak, hogy első alkalommal Debrecenbe érkezett Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye, amely a restaurálását követően a Golgota és az Ecce Homo mellé került a Munkácsy-terembe. Sz. Kürti Katalin művészettörténész a művek együttes bemutatása érdekében folytatott kutatómunkájának köszönhetően 1995. augusztus 25-én a Krisztus-képeket először Debrecenben állították ki együtt. A három alkotást addig senki, maga a festő, Munkácsy Mihály sem látta soha együtt.

A múzeum 95 éve, 1930. május 25-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Munkácsy Mihály Ecce Homo című nagy méretű festménye ettől a naptól látható Debrecenben. A mű sok évtizedes közönségsikere indította el Sz. Kürti Katalin kutatómunkáját.

A művészettörténész az alkotás keletkezés- és sikertörténetének feltárása és közreadása után a nyolcvanas években a további két festmény helyének felkutatására is vállalkozott. A Golgota tulajdonosa ismert volt: a képet 1887-ben a festő műkereskedőjétől John Wanamaker, majd annak örököseitől 1988-ban Julian Beck vásárolta meg. Az akkori oktatási és művelődésügyi minisztérium segítségével a kép 1991-ben érkezett Budapestre; majd 1993. augusztus 20-án az Ecce Homóval együtt állították ki Debrecenben.

A Krisztus Pilátus előtt című alkotásra véletlenül talált rá a debreceni kapcsolatokkal rendelkező Forbáth Péter orvosprofeszor. A Torontóban élő szívsebész a város operaházi próbatermében bukkant Munkácsy legsikeresebb alkotására. Sz. Kürti Katalin művészettörténész és a Déri Múzeumot ekkor vezető Gazda László közreműködésével 1995 februárjában meg is érkezett Debrecenbe a Joseph Tanenbaum műgyűjtő tulajdonában lévő festmény. Bár a kép a Golgotához képest jó állapotban volt, a 104 éves alkotás tisztításra szorult. A múzeum akkori igazgatója, Selmeczi László ezért Szentkirályi Miklós restaurátor és munkatársai segítségét kérte. A felújított festményt, valamint a másik két remekművet a nagyközönség 1995. augusztus 25-én láthatta együtt először.

Az óriási érdeklődés mellett bemutatott művek csak 2001-ig voltak együtt láthatóak, ekkor a kanadai tulajdonos, Joseph Tanenbaum hazájának ajándékozta a Krisztus Pilátus előttet. A megajándékozott város Hamilton volt, amelynek városi galériája 2002 és 2015 között többször kölcsönadta a művet a Déri Múzeumnak, bérleti díj ellenében. Végül a Magyar Nemzeti Bank Értéktárprogramja keretében rendeződött a festmény tulajdonjoga, és ötévente meghosszabbítható tartós letétként látható jelenleg is a Munkácsy-teremben.

A Golgotát 1993. augusztus 20. óta láthatják a Déri Múzeum látogatói. A művet kölcsönző tulajdonos Julian Beck volt, tőle 2004-ben Pákh Imre, a műgyűjtőtől pedig a magyar kormány vásárolta meg 2018 decemberében. Kezelési jogát 2019. január 22-én, a magyar kultúra napján adták át ünnepélyesen a Déri Múzeumnak.

Az alkotás jelenleg a debreceni múzeum képzőművészeti gyűjteményének legértékesebb darabja. A magyar állam és Debrecen 2019-ben, Munkácsy Mihály 175. születésnapján a Krisztus-képek sorsát végleg rendezte. A művész mindenkori óhaját teljesítve több mint száz év után a trilógia otthona Magyarország lett – olvasható a múzeum közleményében.

