Hat év után újra összeül a Pálos Rend nagykáptalanja

Március 2-án kezdődik a Pálos Rend nagykáptalanja a lenygelországi Częstochowában, a Jasna Góra-i kolsotorban. A nagykáptalan mint kollegiális testület a rend legfőbb hatósága. Fő feladata a rend legfontosabb ügyeinek megvitatása és az új vezetők megválasztása.

A káptalant egy lelki nap előzi meg, amelyre március 1-jén, vasárnap kerül sor, és amelyet Andrzej Przybylski katowicei érsek vezet. Március 2-án, hétfőn, a reggeli szentmise után a Fekete Madonna kápolnájában a kánoni előírások szerint megkezdődik a nagykáptalan.

A választási nagykáptalant hatévente rendezik meg. A káptalan során megválasztják a legfőbb vezetőt, azaz a Pálos Rend generálisát, valamint a rend vezetőségét. Megvitatják a Pálos Rend elmúlt hat évének tevékenységét, és meghatározzák a következő hat év irányvonalait és feladatait.

Jelenleg a pálos rend 17 országban, főként Európában működik: Magyorországon, Lengyelországban, Olaszországban, Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban, Lettországban, Belaruszban, Ukrajnában, Romániában, Angliában és Spanyolországban, valamint Dél-Afrikában és Kamerunban. A rendnek német, ausztrál és amerikai tartományai is vannak.

