Hatalmas sikert aratott a gyerekek és a tanárok körében is a Váci Egyházmegye Iskolakert programja

A zárónapon kilenc oktatási intézmény gyermekei vitték el a kertekben megtermelt növényeket és a belőlük előállított termékeiket a bemutatóra, amelynek keretében díjazták az Élet az iskolakertekben című pályázatra beérkezett legjobb kisfilmeket is.

Az egybegyűlt közel nyolcvan kisdiákot Marton Zsolt váci püspök köszöntötte. Emlékeztette a gyerekeket arra, hogy Isten jelen van a természetben, a teremtésben, és ha óvjuk és műveljük ezt a természetet, mi is Isten teremtő munkatársaivá válunk.

Puskás Balázs, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) főigazgatója felhívta a gyerekek figyelmét arra a kutatási eredményre, amely szerint az, aki a természet közelében él, általában boldogabb emberré válik.

Végül Csáki Tibor atya, az EKIF hitéleti referense – aki egyik kezdeményezője volt a program elindításának 2021-ben – felidézte Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájának gondolatait, miszerint mindannyian felelősek vagyunk a földért, amelyet Isten ránk bízott és ahhoz, hogy megőrizzük azt, mértékletességre, alázatra és megosztásra van szükség.

Mátyás Izolda, a program szakmai felügyeletét ellátó Iskolakertekért Alapítvány kurátora egy rövid prezentációban felidézte az elmúlt három év eseményeit és tapasztalatait. Az Iskolakertek program 2021 őszén 16 intézményben – ami összesen 14 általános iskolát, két gimnáziumot és hat óvodát jelent – indult el a Váci Egyházmegyében, félévente más-más tartalommal. Ezek között volt télen végezhető feladatok ötlettára, tanárképzés, tanulmányút és természetesen sok-sok konkrét munka, mint például palántanevelés, magaságyásépítés, gyomlálás, rovargondozás, komposztálás. A tanárok és diákok foglalkoztak a teremtésvédelem témájával is.

Az Iskolakertek program lehetőséget kínál a tantárgyi integrációra, azaz a kertművelés nem plusz feladatként jelentkezik a gyerekek és pedagógusok számára, hanem eszközként használhatják a természettudományos tárgyak tanulására, konyhakémiai ismeretek elsajátítására, de a néphagyományok megismerésére, sőt az anyanyelvi nevelésbe is be lehet építeni. Az iskolakertek működését két biokertész is segítette szaktanácsokkal. „Természetesen a kert fenntartására meg kell találni a megfelelő időkeretet az iskola életén belül, ami lehet egy szakkör, de a legjobb helye a technika tantárgy keretében van, amelyre az új Nemzeti Alaptanterv C iskolakerti modulja megfelelő kereteket biztosít. Fontos, hogy az iskolakert használata minden pedagógus kolléga részére elérhetővé váljon és megvalósuljon a tantárgyi integráció. Miután az iskolakert egy mini univerzum, az egész életet leképezi, szinte minden tantárgy oktatása kivihető a kertbe és összekapcsolható vele” – mondta a szakember.

Mátyás Izolda úgy látja, hogy maximálisan pozitív a visszajelzés a gyerekek és a tanárok részéről is. Mindenki számára felszabadító, örömteli feladatot jelent a kerti munka. „A gyerekek a mai virtuális világban nagyon hálásak és mindent nagyon értékelnek, ami kiviszi őket az iskolapadból és a valósággal köti össze őket.”

A program második évében kérdőíves hatásvizsgálatot is végzett az EKIF a részt vevő pedagógusok között, amely alapján elmondható, hogy az Iskolakert program nemcsak a tudásbővítésben játszik fontos szerepet, hanem a gyermekek, fiatalok személyiségének fejlesztésében, az egészséges életmód, a felelősségvállalás, a kötelességtudat és a közösségformálás kialakításában is sok gyakorlati lehetőséget kínált. Ezek mellett segít kialakítani a gyerekekben a teremtésvédelmi szemléletet.

A program zárásaként diákfilm pályázatot hirdettek meg az iskolák számára, amelyben a gyerekeknek be kellett mutatni, milyen munkákat végeznek el a kertekben és mi jelent számukra örömet. A záróeseményen az első három helyen végzett csapatok és szaktanáraik élményjegyeket kaptak ajándékba.

1. helyezett: Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Vecsés

Kisfilmet készítette: Csornai-Kovács Kristóf (11) és Csornai-Kovács Lilla (9)

Kísérő szaktanár, kertvezető: Dudás Noémi, Koncsek Zita

2. helyezett: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Isaszeg

Kisfilmet készítette: Erdei Ádám, Szabó Botond

Kísérő szaktanár, kertvezető: Hársfalviné Sebők Ágnes, Monostori Judit

3. helyezett: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Tagiskolája, Cserhátsurány

Kisfilmet készítette: Kiss Johanna és Tóth Flóra (13)

Kísérő szaktanár, kertvezető: Tácsik Eszter

Különdíjas: Zagyvaszántói Római Katolikus Általános Iskola

Kisfilmet készítette: Pap Kira (12) és Fodor Laura (13)

Kísérő szaktanár és kertvezető: Kiss László

Minden, a programban részt vevő óvoda és iskola diákcsapata elismerő oklevélben részesült.

A délután folyamán a gyerekek standokon mutatták be munkájuk eredményét, a legkülönbözőbb termékeket, amelyeket – egyelőre nem kereskedelmi céllal, hanem próbaképpen – a kerti termésekből állítottak elő, mint például levendulás fürdősó, padlizsánkrém, fűszeres olaj, mentás cukorka, stb.

A kiállítást háromállomásos játékos forgatag követte. Egyik állomás egy „szabadulószoba” volt: ökológiai kérdőív kérdéseinek helyes megválaszolásával kapták meg a lakatot nyitó kódot a gyerekek. A második állomáson körjátékokat játszottak, amelyekben az állat- és növényvilággal kapcsolatos tudásukra is szükség volt. A harmadik állomáson egy olyan közös rajzfolyam készült, amelyben mindenki kifejezhette, milyennek szeretné látni a jövő iskolakertjét, miért fontos számára az iskolakert. A nap végén az elkészült rajzokat átadták az EKIF képviselőjének, Kovácsné Csillár Zsuzsának, az Iskolakert program koordinátorának.

Puskás Balázs EKIF főigazgató elmondta, országosan egyedülálló az, hogy a Váci Egyházmegyében ilyen sok intézmény részvételével három éven át tudták kísérni a programot és nagyon fontosnak tartja a program folytatását és annak mint jó gyakorlatnak a terjesztését. A Váci Egyházmegye tizenkét oktatási és nevelési intézménye már önállóan tudja folytatni a kertek fenntartását. Ezekben az intézményekben is kell azonban, hogy legyen olyan pedagógus, aki kíséri és szívén viseli az iskolakert ügyét. A most befejezett programot az EKIF a kertkialakítás és -fenntartás anyagi fedezetének biztosításával, illetve az Iskolakertekért Alapítvány szakmai partnerként történő bevonásával segítette.

Az Iskolakertekért Alapítvány 2015-ben jött létre azzal a céllal, hogy a magyarországi és Kárpát-medencei magyar területek iskolakertjeinek ernyőszervezetet biztosítson, hálózatba szervezze őket, hogy a tudás áramlását és a tapasztalatok közösségi megosztását, ezzel egymás munkájának a támogatását elősegítse. Az Agrárminisztérium támogatásával 2019-ben indult el és most az ötödik üteme zajlik egy országos iskolakert fejlesztési programnak, amelynek szakmai felügyeletét jelenleg a környezeti nevelési célkitűzések megvalósításáért felelős Energiaügyi Minisztérium látja el. Az alapítvány akkreditált képzéssel segíti az iskolakertek kialakítására vállalkozó intézményeket és pedagógusaikat. Az Iskolakertek Alapítvány gondozásában megjelent egy teremtésvédelmi jó gyakorlatokat tartalmazó, digitális iskolakertfüzet is.

