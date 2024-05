Hetedik alkalommal rendeztek egyházmegyei főzőversenyt Debrecenben

A főzőverseny mindenkori szervezője, a debreceni Szent Erzsébet Otthon 16 csapat nevezését fogadta, akik az egyházmegye köznevelési és szociális intézményeit, a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumot, valamint a püspöki hivatalt képviselték, élükön az egyházmegye főpásztorával.

A főzés ideje alatt kulturális műsorokkal szórakoztatták egymást a részt vevő csapatok, és közben látogatták a standokat, egymást kínálgatva mindenféle finomsággal, otthonról hozott süteményekkel.

Kiváló hangulatban telt el ez a nap.

Kacagás, jókedv uralkodott a rendezvényen, amelyre a versenyzők már korán reggel megérkeztek, hogy délre Ferenczi Richárd gávavencsellői plébános (a zsűri elnöke), Németh István püspöki titkár, Nagy Zsuzsanna ellátottjogi képviselő (Észak-Alföldi régió) és György Zoltán ügyvezető igazgató (DH Szervíz Kft) zsűritagokat a lehető legfinomabb ételekkel és különleges tálalással kápráztassák el.

A zsűri főzés kőzés közben közelebbről is megismerkedett a csapatokkal, érdeklődve hallgatták beszámolóikat az előkészületi munkálatokról, alapanyagokról. Bár a zsűri tagjait nem lehetett lekenyerezni, mégis voltak, akik ezzel is próbálkoztak, sőt még táncoltak is, hogy még jobban belopják magukat a szívükbe: így tett a Seregély István Papi Szociális Otthon „Rangernurses” nevet viselő csapata, akik ha dobogós helyezésig nem is jutottak el, de a legvidámabb csapatnak járó oklevél büszke tulajdonosai lettek.

A finom ebédek időre elkészültek; a csapatok a zsűri asztalához járulva szolgálták fel finomságaikat. Érdekes mozzanata volt ez a versenynek, az egyházmegyei intézmények kreativitásáról tanúskodva. Ekkor is „megkörnyékezték” a zsűrit: a Szent József köznevelési intézmény igazgatója gitárral a kezében csapatával együtt zenés kísérettel szolgálta fel különleges ételüket. Meg is kapták érte jutalmukat, a legkreatívabb csapatnak járó oklevelet.

Mind a 16 csapat dobogós lehetett volna, főztjeiket nemcsak a zsűri, hanem bárki megkóstolhatta.

A győztesek:

I. helyezett: Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda „Szatmári ízek mesterei” csapata (Mátészalka)

II. helyezett: Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde „Három muskotályos” csapata (Kisvárda)

III. helyezett: Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola „Éneklő szakácsok” csapata (Egyek)

Különdíjban részesült a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola „Aranyszablya” csapata (Geszteréd).

Oklevelet kapott a legvidámabb csapat kategóriában Seregély István Papi Szociális Otthon „Rangernurses” csapata (Nyíregyháza); a leglelkesebb csapat kategóriában a Szent Erzsébet Otthon „Apuka és fiai” csapata (Debrecen); a legkreatívabb csapat kategóriában a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium „Szentdzsó” csapata (Debrecen).

A résztvevők hálásan köszönik a szervező intézmény munkatársainak a felejthetetlen, vidám együtt töltött napot, kiemelten Hlács Erika szakmai vezetőnek és Tóth Attila intézményvezetőnek.

Szöveg: Kovács Ágnes

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír