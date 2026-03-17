Híd a generációk között – Alkotópályázatot hirdet diákoknak a Váci Egyházmegyei Családközpont

1. Rajzpályázat

Pályázati feltételek:

Résztvevők: 1–4. osztályos (alsó tagozatos), 5–8. osztályos (felső tagozatos) és 9–12. osztályos (középiskolás) diákok.

Téma: a generációk közötti kapcsolat – lehet egy családi pillanat, közös tevékenység, a múlt és a jelen találkozása vagy a generációs különbségek áthidalása.

Technika és méret: szabadon választható (például: ceruza, festék, vízfesték, szénrajz stb.), A4 vagy A3

A pályázás módja:

1. A pályaműveket április 24-ig kell beküldeni szkennelve vagy fotó formátumban minimum 300 dpi felbontásban a csaladpasztoracio@vaciegyhazmegye.hu e-mail-címre, „Híd a generációk között – Rajzpályázat” tárggyal. (A levél mérete csatolmánnyal együtt max. 10 MB lehet.)

2. A levélben fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, iskolájának nevét, címét és osztályát, értesítési telefonszámot és e-mail-címet.

3. Egy rövid bemutatkozást is kérnek (maximum három mondatban).

4. Fel kell tüntetni a rajz címét, valamint egy rövid leírást az alkotásról (maximum öt mondatban).





2. Videópályázat

Pályázati feltételek:

Résztvevők: 5–8. osztályos (felső tagozatos) és 9–12. osztályos (középiskolás) diákok.

Téma: a generációk közötti kapcsolat – interjú egy nagyszülővel.

Kérdéskörök például: 1. Mi volt a legszebb emléked a fiatal éveidből? 2. Mi az, ami szerinted jobb volt régen? 3. Mire vagy a legbüszkébb az életedben? 4. Mi az a tanács vagy gondolat, amit szívesen továbbadnál a fiatalabb generációnak?

A felvétel hossza: 3–5 perc. (Vágott anyag is lehet.)

A beküldés módja: a YouTube-ra kell feltölteni a videót oly módon, hogy beállítják a „nem nyilvános” (unlisted) láthatóságot; ezt követően el kell küldeni a feltöltött videó linkjét a csaladpasztoracio@vaciegyhazmegye.hu e-mail-címre.

A pályázás módja:

1. A pályaműveket április 24-ig kell beküldeni a csaladpasztoracio@vaciegyhazmegye.hu e-mail-címre, „Híd a generációk között – videofelvétel” tárggyal.

2. A levélben fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, iskolája nevét és címét, osztályát, értesítési telefonszámot és e-mail-címet.

3. Egy rövid bemutatkozást is kérnek (maximum három mondatban).

4. Fel kell tüntetni a felvétel címét, valamint egy rövid leírást az anyagról (maximum öt mondatban).

*

Értékelés és díjazás:

A beérkezett pályaműveket zsűri bírálja el. A zsűri különdíjakat is kioszthat. A legjobb pályaműveket publikálják. A díjazottak értékes ajándékban részesülnek.

Eredményhirdetés:

A nyerteseket május 8-ig értesítik. A díjátadót május 16-án, szombaton 10 órakor, Veresegyházon a Szentlélek-templomban ünnepélyes keretek között tartják.

A szervezők bíznak benne, hogy sok tehetséges fiatal mutatja meg érzéseit, gondolatait a generációk közötti kapcsolatról.

További információ:

E-mailben a csaladpasztoracio@vaciegyhazmegye.hu címen, valamint a Váci Egyházmegyei Családközpont Facebook-oldalán.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó (archív): Merényi Zita

Illusztráció: Váci Egyházmegyei Családközpont

Magyar Kurír