Hiszed-e azt, hogy telt házas volt az első ökumenikus ifjúsági imaest Debrecenben?

Több mint százötven fiatal volt kíváncsi a görögkatolikus központban arra, mit is jelenthet az ökumené.

A közös imádság mellett dicsőítő és taizéi énekek tették hangulatossá a gyertyafényes estét, valamint workshop, társasjáték és szerény vacsora várta a résztvevőket a görögkatolikus központban.

A Nagytemplomi Dicsőítő Zenekar gondoskodott a zenei aláfestésről; színpadra lépett Hodossi Máté, Fodor Márk, Fodor Dániel, Bódis Emese, Bódis Eta, Nagy Barna és Szentesi Anna.

Középiskolások és egyetemisták is eljöttek a Petőfi téri érseki hivatalba, hogy más felekezetek fiataljaival ismerkedjenek és beszélgessenek. Volt, aki a hitét vallotta meg a közösség előtt – ami igen nagy bátorságra vall: Szabó Zoltán (ortodox), Hunyadi Balázs (baptista), Hodossi Máté (református) mesélte el megtérésének történetét.

Köszöntőjében Domokos Zsolt görögkatolikus pap, szervező két fontos célt nevezett meg az estével kapcsolatban. „Az elmúlt években egy hiány alakult ki bennünk, lelkészekben. Az ökumenikus alkalmakon ugyanis nem találkoztunk veletek. Úgy is fogalmazhatnék: hiányoztatok nekünk. A másik nem titkolt cél pedig az volt, hogy találkozzatok egymással. Hogy megerősödjetek abban, hogy Debrecenben mennyi fiatal hisz és bízik Istenben, de legalábbis keresi Őt. Megerősít ez minket is abban, hogy bár különböző felekezetek tagjai vagyunk, de Krisztushoz tartozunk, és Krisztusban testvérek vagyunk mindannyian. A mai nap akár egy tanúságtevés is lehet, tegyetek tanúságot bátran Istenről a családjaitokban, az iskolátokban, de még az online térben is” – bíztatta a fiatalokat Zsolt atya.

Ezután a krisztusi összetartozásról tartott egy nagyon izgalmas és sajátos hangulatú gondolatébresztőt Kocsis Tamás atya, aki Budapestről érkezett. Mint mondta, a felekezetek különbözősége ellenére is egyek vagyunk. „Mindnyájan1” – ahogy az este mottója is. „Hiszed-e ezt?” – tette fel a kérdést, mely egyúttal az imahét jelmondata is.

„Lehetséges ez az egység, amiért most imádkozunk, hogy minnyájan egyek legyünk? Persze, hiszen most is együtt vagyunk. És látjuk alkalomról alkalomra, hogy igenis képesek vagyunk erre” – erősítette meg, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az egység nem csak egy hétig fog tartani, hiszen egy nagyszerű görögkatolikus kezdeményezés elején vagyunk.

Levente és barátja 16 éves. Mind a ketten a nagytemplom gyülekezeti tagjai. Püski Gábor lelkész meghívására érkeztek az ifjúsági imaalkalomra. Korukat meghazudtolva fogalmazták meg az összejövetel lényegét: a felekezeti különbözőségek csak hagyományok, tradíciók, de az igazi egységet Jézus Krisztus teremti közöttünk. Nem az eltérésekre kellene koncentrálni, hanem az igazi lényegre: hogy Krisztusban van az összes Egyház – fogalmazták meg.

Petra és barátnője, Cintia 17 éves. A Szent László Görögkatolikus Gimnáziumban tanulnak egészségügyi szakon. Mind a ketten járnak gyülekezetbe, most az osztályfőnökük meghívására érkeztek. Várták az ismerkedés lehetőségét, megfogta őket a zene, a dicsőítés. Szinte minden dalt ismertek, ők mindketten beleszülettek a kereszténységbe. Ezzel együtt úgy vélekednek, hogy emellett kell egy saját döntés is: ezt akarják és vallják, meg akarják élni a hitüket a mindennapokban.

Az estét hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, jövőre a reformátusok szervezésében találkoznak majd a diákok. A szervezők bíznak abban is, hogy a kialakult új ismeretségekből igazi barátságok születtek.

Az ifjúsági találkozót Püski Gábor református lelkész, Kiss János baptista lelkész, Kálmán József római katolikus pap, Sipos Barnabás ortodox pap és a házigazda, Domokos Zsolt görögkatolikus pap közösen szervezte.

