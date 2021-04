Hit és fegyelem – példamutató húsvéti ételszentelés Csíkszeredában

A több ezer hívő ezúttal nemcsak a Szabadság térre és közvetlen környezetére tömörült, hanem hosszú sorokban, egymástól megfelelő távolságot tartva gyűltek össze a téren, a promenádon, a Temesvári sugárúton, valamint a Kossuth Lajos utcában, a kosarakban hozott szentelnivaló eledelt maguk elé helyezve – számolt be a Székelyhon hírportál.

Tamás József nyugalmazott püspök az összegyűlt sokaság előtt hálát adott, hogy régi keresztény szokás szerint ismét megáldhatják az eledeleket, emlékeztetve arra, hogy sok helyen nem ünnepelhetik most meg a húsvétot úgy, ahogy ez Csíkszeredában történik.

Rövid elmélkedésében felelevenítette a bűnbeesés történetét, amelynek az étkezés is lényeges eleme, hiszen az első emberpár a gonosz felhívására a tiltott fa gyümölcséből evett.

Jézus vállalta, hogy felvigye az emberiség bűneit a keresztfára és kiomló vérével lemossa azt, feltámadásával pedig az étkezés feltámadásának tanújává tette. Szenteljük meg húsvét reggelén az eledeleket, hogy mi is, e megszentelt eledeleket fogyasztva a feltámadt Úrjézus Krisztussal találkozzunk, és az ő tanúi legyünk”

– mondta a püspök.

Emlékeztetett, a több mint egy éve tartó megszorítások, korlátozások miatt különösképpen is rászorulunk most Jézus bátorítására, hogy keresztként magunkra véve a megpróbáltatásokat, az Ő nyomdokain járva haladjunk a feltámadás magaslatára.

Adja a feltámadt Úr, hogy mielőbb véget érjen mindez, és eljöjjön mindannyiunk számára a szabadulás ideje”

– fohászkodott. Ezt követően a papság a ministránsokkal átvonult a téren és a környező utcákban kialakított sorok között, szenteltvízzel hintve meg a kosarakat.

Az áldás után a húsvétvasárnapi egyházi esemény a magyar és székely himnuszok eléneklésével zárult.

Idén 20. alkalommal került megrendezésre a közösségi ételszentelés Csíkszeredában.

*

A hírportál arról is beszámolt, hogy az esemény kapcsán ismert román újságírók és román nyelvű hírportálok fejezték ki tiszteletüket a csíkszeredai hívek iránt a húsvétvasárnapi ételszentelésen tanúsított rendért és fegyelemért. Hit és civilizáció – a Libertatea például e címszavakkal indította a csíkszeredai ételszentelésről szóló tudósítását a, kiemelve, hogy az összegyűlt hívek milyen fegyelmezetten sorakoztak fel az eseményen. Beszámoltak a járványhelyzet miatt kibővített helyszínről, emberek ezreiről, idéztek Darvas-Kozma József plébánostól, és a tudósítás végén még azt is hozzátették, hogy a liturgia végén felcsendült a magyar, illetve a székely himnusz, és megemlítették azt is, hogy a hívek egy része székely és magyar szimbólumokkal díszítette fel a kosarakat. Respekt! – kezdődik tömören a Știri de Cluj beszámolója, amelyben a Székelyhontól átvett fotókkal mutatják meg olvasóiknak a „példás rendet”. Szintén képgalériával mutatta be a G4Media portál, miként tartják be a résztvevők a járványügyi távolságot Csíkszeredában, párhuzamba állítva mindezt azzal a ténnyel, hogy Hargita megyében országosan az egyik legalacsonyabb a fertőzöttségi arány.

A Székelyhon.ro arról is ír, hogy Vlad Voiculescu román egészségügyi minisztert is „lenyűgözte” a Csíkszeredában látott ételszentelés, amihez külön is gratulált egy vasárnapi sajtókonferencián. „Meghatottak a csíkszeredai képek, a húsvétot ünneplő hívekkel, akik egyben a felelősségtudatukat és szolidaritásukat is kinyilvánították. Gratulálok a szervezőknek és a résztvevőknek” – fogalmazott.

Ismert román újságírók sem mentek el szó nélkül a járványidőben megszervezett hitéleti esemény mellett. Sorin Ioniță Facebook-bejegyzésében „székely testvéreinknek” nevezte a húsvéti eseményre egybegyűlteket. „Extra-ordi-nar/Csodálatos” – összegzett. Lucian Mîndruță lényegre törően Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának fotójához annyit írt, hogy „húsvét renddel és fegyelemmel – nem mellékesen ezer éve, ugyanott”.

Forrás: Székelyhon.ro



Fotó: Veres Nándor



Magyar Kurír