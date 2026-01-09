Hit és oktatás együtt kovászként hat – Székely János püspök meglátogatta az Educatio kiállítást

A látványos, kreatív, zenés, diákok sokaságát vonzó rendezvényen Székely János püspök elsőként a PPKE standkomplexumát látogatta meg, ahol röviden elbeszélgetett Kuminetz Gézával, a PPKE rektorával, találkozott kari vezetőkkel, az egyetemi hallgatók képviselőivel.

Az MKPK elnöke, aki egyben a PPKE nagykancellárja, egyenként felkereste az egyetem karainak standjait, láthatóan szívesen beszélgetett a jelenlévő hallgatókkal, megosztotta velük személyes gondolatait, valamint tájékozódott a képzésekről, a pályaválasztás lehetőségeiről, a kollégiumok helyzetéről.

Székely János vidám, szíves fogadtatásban részesült, egy szerencsekereket megforgatva csokoládét nyert, s a régész hallgatók hagyományőrzőivel is társalgott. A Pázmány standjának különleges vonzereje, hogy a helyszínen készített vattacukorral és pattogatott kukoricával várják az érdeklődőket.

A katolikus felsőoktatás társadalmi szerepéről szóló kérdésünkre Székely János azt válaszolta: „Széchenyi István mondta, hogy egy nemzet igazi ereje a kiművelt emberfők sokasága. Nagyon meghatározó egy nemzet és hasonlóképpen egy egyházi közösség életében is azoknak a szerepe, akik a maguk szakterületén átfogó tudással rendelkeznek. Országos szinten ők határozzák meg egy nemzet mentalitását, jövőjét.

Éppen ezért, ha a hitünk, az evangélium jelen tud lenni a hazai felsőoktatásban, akkor kovászként, sóként megtermékenyítheti az egész társadalmat, kihat a nemzetünk életére. Ezt látjuk nemzetközi téren is: ahol az Egyház hite, szellemisége, kultúrája kezdi átjárni a társadalmat, ott megjelenik a katolikus egyetem vágya, s egy idő múlva a valósága is.

Napjainkban például Afrikában, ahol nagyon sok helyen rendkívül életerős az Egyház és az egyik legfontosabb előrelépés a katolikus egyetemek alapítása, mert ezáltal tud hatni a kereszténység a közéletre, oktatásra és sok más területre.”

Ismert, hogy a PPKE Hittudományi Kara, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, a Jog- és Államtudományi Kara, az Információs Technológiai és Bionikai Kara, valamint a Kánonjogi Posztgraduális Intézet számos nemzetközi együttműködésben vesz részt, és egyre több külföldi hallgatót fogad. A Pázmány hazai téren a top 6 felsőoktatási intézmény egyike, bölcsészkara országos szinten talán a legnépszerűbb. Az egyetemen elindultak a gazdaságtudományi és a gyógypedagógiai képzések is.

A január 8. és 10. között sorra kerülő 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a képzési tájékoztatóikkal, pályaválasztási tanácsaikkal megjelentek a hazai felsőoktatás további katolikus résztvevői is.

Székely János a Hungexpó A pavilonjában ellátogatott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem standjához. A töretlenül fejlődő, egyre több érdeklődőt vonzó intézmény képzéseiről érdeklődve Székely János és a helyszíni pályaválasztási tanácsadók a beszélgetésükben külön megemlítették a Pyrker-ösztöndíjat, amelyet a fenntartó, az Egri Főegyházmegye támogatásával kapnak az arra jogosultak. Szóba került, hogy Ternyák Csaba egri érsek szívügye az egyetem.

A január 10-ig nyitva tartó felsőoktatási seregszemlén Székely János, az MKPK elnöke többek közt a Veszprémi Érseki Főiskola szociális és az egészségügyi képzéseiről is tájékozódott.

A kiállításon a püspök megállt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium tájékoztató pultjainál is, beszélgetett a pályaválasztási tanácsot adó hallgatókkal, oktatási szakemberekkel, majd ellátogatott a Gál Ferenc Egyetem standkomplexumához, ahol hosszasan tárgyalt Kovács Katalin oktatási igazgatóval.

A szegedi intézmény elismertsége, vonzereje évről évre nő, az egyetemen idén az országban egyedülálló módon gyermek- és ifjúságvédelmi tanszék kezdi meg működését.

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír