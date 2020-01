Hit és Tudomány Tábort rendeznek Egerben

Néha nehéz tisztázni, hogy riválisokról vagy inkább egymást segítő, kiegészítő területekről van szó. Amint a Magyar Kurír is beszámolt róla, Budapesten, Szombathelyen, legutóbb pedig Debrecenben egy négyrészes sorozat keretében került elő a téma (itt szó volt a világ keletkezéséről, pszichológiáról, mesterséges intelligenciáról, valamint Jézus életéről a Biblia hitelességének tükrében).

A sorozat a közönség szabad kérdezésén alapul, a válaszadó egyházi, vagy hívő tudós szereplőknek ezért kapásból kellett reagálnia a felvetésekre. Azokban pedig nem volt hiány, álljon itt csak néhány példa: Kizárja egymást az ősrobbanás és a teremtés? Miért nem hallunk sokat arról, hogy évszázadokon keresztül gyakorlatilag az Egyház keretein belül folyt a tudományos tevékenység? Nem akarunk-e Istent játszani a robotok létrehozásával? Milyen tudományos bizonyítékok képesek megrengetni a hitet? A tudományban is „hinni” kell?

A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel úgy döntöttek, hogy Egerben február 21–22-én egy másfél napos táborba várják azokat, akik egy kis kirándulással egybekötve, interaktív előadások, kiscsoportos beszélgetések útján szeretnének jobban elmélyedni a kérdéskörben.

„A fiatal hívőket azért várjuk, mert szükség van egy olyan új generációra, amely hívőként és tudósként is tekint magára. Néha gondban voltunk, hogy olyan embereket találjunk a beszélgetésekre, akik az adott tudományos részterületben is járatosak, például a mesterséges intelligencia kapcsán. Ugyanakkor reméljük, hogy olyanok, akár szkeptikusok is eljönnek, akiknek pont a tudományos világképük miatt nehéz a hit irányába lépniük, hátha ledőlnek a falak! Eddig mindkét csoportba tartozók regisztráltak” – monda el Kiss Zita szervező a Magyar Kurírnak.

Ami a programot illeti, római és görögkatolikus, valamint református tudósok, egyházi személyek hoznak majd változatos témákat, előkerül például a vallás és a természettudomány kapcsolata, a hívő és a racionális ember különbsége. Lesz szó a lélek természetéről pszichológus szemszögből, az egyéni szabadság és a genetikai determináltság viszonyáról, több orvos fog hivatásáról személyes hite tükrében beszélni. Egerben természetesen egy esti borkóstoló sem maradhat ki, és a St. Andrea pincészetnek is vannak hitbéli vonatkozásai.

A táborba (további részletek, ide értve a teljes program: ITT) az egész országból várják a jelentkezőket a szervezők, akik azt kérik, hogy regisztráljanak azok, akik érdeklődnek, hogy a részleteket megbeszélhessék.

Forrás és fotó: Szólj be a papnak! blog

