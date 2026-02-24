Hit, küldetés, elegancia – A keresztény egyetemi közösségek nagybálja Budapesten

A nagybál előestéjén, február 12-én a Magyar Szentek templomában a résztvevőkért és az eseményért imádkoztak az MKK csütörtök esti találkozójának befejező imaóráján Héray András FSO, egyetemi lelkész vezetésével. A farsang az öröm ideje. Azé az örömé, amely nem felszínes, hanem abból fakad, hogy tudjuk: Isten szeret minket, és közösségbe hívott bennünket egymással – fogalmazott Héray András. – A bál estéjén ezt a hitből fakadó közösséget is ünnepeljük. Az öröm a Szentlélek ajándéka, és ahol valódi, tiszta öröm van, ott Isten is jelen van. Isten nemcsak a csendben, az imában van jelen, hanem ott van a találkozásokban, a mosolyokban, a zenében és abban is, amikor együtt vagyunk. A holnapi este egyúttal hála Istennek azért, hogy közösségben lehetünk.

A nagybál fő célja a keresztény ifjúsági közösségek közötti együttműködési lehetőségek feltárása és személyes találkozások biztosítása volt a hasonló értékrendű fiatalok számára. Ezzel kapcsolatban a szervezők így fogalmaztak: saját közösségeinkben is mind tapasztalhatjuk azoknak megtartó erejét és fontosságát; szerettük volna ezt eggyel magasabb szintre emelni és sokunk számára megmutatni és érezhetővé tenni, hogy mennyien vagyunk: milyen sok közösség, milyen sok különböző ember, mégis ugyanolyan értékrenddel és célokkal.

A keresztény közösségek nagybálja igényes keretek között, felszabadult és barátságos légkörben nyújtott kötetlen, tartalmas időtöltést a résztvevők számára. A szervezők a James Bond-filmek klasszikus eleganciáját idéző hangulatot igyekeztek teremteni.

Az est középpontjában a tánc állt, azonban a szervezők készültek tematikus játékokkal, teaházas helyszínnel, beszélgetős sarkok kialakításával, társasjáték-lehetőségekkel és egy fotósarokkal is, ami igen nagy népszerűségnek örvendett.

Az esemény kezdetén az MKK-ból induló EgyKor zenekar adott koncertet a felhőtlen hangulat megalapozásához, s az est színvonalának megemeléséhez.

A rendezvény iránti érdeklődés messze felülmúlta a várakozásokat, ami jól mutatja, hogy a fiatalok kíváncsiak az ilyen eseményekre és talán leginkább egymásra. A regisztráció során több mint 800 érdeklődő jelezte részvételi szándékát, azonban a rendelkezésre álló erőforrások és a befogadóképesség korlátai miatt az esemény végül közel 600 fő részvételével valósulhatott meg.

Az esemény mottója ez volt: Hit. Küldetés. Elegancia. Ezzel arra bátorítottak minden fiatal bálozót, hogy ne feledjék: az elegancia a szükséges felszín; hitünk a közös alap; és hitünkből fakadóan a világban küldetésünk van.

Az eseményt az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság támogatásával, a Műegyetemi Katolikus Közösség, valamint az Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség szervezte.

Szöveg: Kerek Petra

Fotó: Bojtos Kristóf; Hegedűs Dóra; Horváth Gergely Gellért; Kovács Karolina; Lajkó András; Mák Tamás; Schindler András; Tóth Boglár

Forrás: Műegyetemi Katolikus Közösség

Magyar Kurír