Hitben, tudásban megerősített pedagógusokat képez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Mindez tudatos intézményi stratégia eredménye, az intézmény számított és felkészült a megnövekedett hallgatói létszámra, így továbbra is legmagasabb színvonalon látja el képzési feladatait.

A korábbi évek négy-ötszörösére emelkedett az idén a PPKE BTK pedagógusképzésére jelentkezők, illetve a felvettek száma, az intézmény pedagógusképzése ezzel mérföldkőhöz érkezett – fogalmazott Szőke-Milinte Enikő docens, a Vitéz János Tanárképző Központ vezetője. A részletekről szólva elmondta, hogy a hallgatói létszámemelés tudatos intézményi stratégia volt, ám nyilvánvalóan nem kerülhetett volna rá sor, ha a jelentkezők száma nem emelkedik a többszörösére.

„A kormányzat által biztosított új feltételeknek köszönhetően a pedagógusképzés a korábbinál sokkal több hallgatót tudott megszólítani. A PPKE esetében külön szerencsés egybeesés, hogy az alapvető stratégiánk a hallgatói létszám emelésére vonatkozóan találkozott a kormányzati szándékkal” – mondta az intézetvezető. A tanárképző központnál összességében is nagy lelkesedéssel és reményekkel telve tekintenek az előttük álló tanévre, nagy – szintén sokszoros – érdeklődés mellett, idén először indul ugyanis az esztergomi képzési helyszínen a levelező pszichológia szak, illetve a budapesti bázison a levelező óvodapedagógus- és tanító képzés is.

A megfelelő budapesti pedagógus-gyakorlóhelyszínek kiválasztása már javában zajlik, hiszen idéntől már a fővárosban is folyik óvodapedagógus és tanító levelező képzés. „Igyekszünk a legjobb iskolákat, a legjobb óvodákat megtalálni a hallgatóinknak, azért, hogy a gyakorlati képzésben is a legmagasabb szintű minőséget tudjuk biztosítani a számukra. Ugyanezt állítottuk fókuszba akkor is, amikor a legmagasabban kvalifikált szakembereket toboroztuk össze az oktatáshoz, a képzések lebonyolításához” – tette hozzá Szőke-Milinte Enikő.

A Vitéz János Tanárképző Központnál különösen nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésen túl arra is, hogy a majdani tanítók, óvópedagógusok egyedi, személyes adottságait, tehetségét fejlesszék – ezek a kompetenciák aztán jól kamatoztathatók majd az iskolákban, óvodákban is, az alfa-generáció oktatása során.

Szőke-Milinte Enikő beszélt arról: a PPKE intézményében a hallgatók megkapják azokat a legkorszerűbb tudományos, szakmódszertani, pedagógiai, pszichológiai ismereteket, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen a pedagógusi hivatás. Ugyanakkor – hívta fel a figyelmet – ennél sokkal többről is szó van, ha a kisgyerekekkel való törődésben, nevelésben gondolkodunk: „Mi olyan pedagógusokat szeretnénk képezni, akik támaszt jelenthetnek akár a mindennapi nehézségekben is a gyerekek vagy a családok számára. Olyan, hitükben és tudatosságukban, tudásukban is megerősített pedagógusokat szeretnénk adni az óvodáknak, iskoláknak, akibe kapaszkodhatnak a 21. század nem mindig ideális és könnyű körülményei között nevelkedő gyerekek.”

A pedagógusokat az intézetvezető szerint „az adhatás gyönyörűsége” vezeti a pályára. A tudás átadásán túlmenően ez jelenti a segítségben, az odafordulásban, a meghallgatásban, a törődésben rejtőző „adhatást” is. „Fontos, hogy a pedagógusra bízott gyerekek, a csillogó szempárok mit jeleznek vissza, mert ebből lehet olyan pszichológiai tőkét kovácsolni, ami hosszú távon megtartja a pedagógust a pályán” – fűzte hozzá.

Méltó és különleges tanévnyitóval ünnepelték Esztergomban a PPKE pedagógusképzésében mérföldkőnek számító évet. A Vitéz János Tanárképző Központ eseményén az egyetem és a kar vezetőségén túl tiszteletét tette Esztergom megyei jogú város több képviselője, illetve a partneriskolák pedagógusai, intézményvezetői is.

Alaposan „belakják” a hallgatók az esztergomi Iohanneum épületét

A fokozott hallgatói érdeklődés mellett is megmaradt az óvodapedagógus-képzés jelentős dominanciája a jelentkezők és a felvett hallgatók körében – tájékoztatott Juhász Márta, a PPKE BTK esztergomi Óvó- és Tanítóképző Tanszékének vezetője.

A jelentős létszámemelkedés hátterében működő egyetemi stratégiai intézkedések közül kiemelte azt, hogy – számos más egyetemez hasonlóan – az idén már a PPKE pedagógusképzésében sem volt követelmény az emelt szintű érettségi. Ez utóbbinak köszönhetően olyan korosztályok is megjelentek a levelező képzésben, akik életkorukból adódóan még a hagyományos érettségivel rendelkeztek.

„Kettős cél vezérelt bennünket: egyfelől, nyilvánvalóan a hallgatói létszám növelése, másfelől az a törekvés, hogy minél több pedagógust adjunk a szakmának” – mondta Juhász Márta, hangsúlyozva: üdvözlendő, hogy milyen sokan látnak perspektívát ebben a pályában.

Az esztergomi tanszék hosszú évek óta magas színvonalú pedagógiai-szakmai programok sorát szervezi, ezek a hallgatói létszám emelkedésével további lendületet kapnak majd. Idén novemberben például ötödszörre rendezik meg a Változások a pedagógiában – a pedagógia változása elnevezésű nemzetközi konferenciát, amely óvodapedagógus, tanító, tanár és mentor pedagógiai, pszichológiai és módszertani szekciókban várja majd az érdeklődőket. Napirenden maradnak a Pedagógus Klubok is, amelyekre általában az egész régióból érkezik hallgatóság, és amelyek tematikája egy-egy aktuális, ám a képzésben esetleg kisebb hangsúllyal tárgyalt téma köré koncentrálódik. Az intézmény példás helyszíne marad a továbbiakban is a különféle szakmai továbbképzéseknek, amelyeken – emelte ki Juhász Márta – előszeretettel vesznek részt a hallgatók is.

„Kifejezett célunk, hogy hallgatóink igényei is megjelenjenek a programjainkban, ahogyan az is, hogy valódi, pezsgő diákélet töltse be az intézményünk falait” – fogalmazott a tanszék vezetője, aki szerint a megemelkedett létszám infrastrukturális szempontból nem okoz majd gondot semmiképpen, és az esztergomi gyakorlóintézmények visszajelzései alapján a gyakorlati képzések megtartásával sem lesz probléma.

„Három óvodánk van, a gyakorlóiskolánk pedig éppen az idén szeptembertől bővült: két korábbi intézmény egyesült a Prímás Iskolaközpont alatt. A hallgatóinknak tehát a megemelkedett létszám ellenére is lesz hol elvégezniük a színvonalas gyakorlati képzéseket – és nemcsak az idén, hanem a következő években is”.

Forrás és fotó: PPKE BTK

