Hittel várjuk jövőnket – A kolozsvári Szent Kamill Szociális Otthon kápolnájának búcsúját ünnepelték

A szentmisét a gyulafehérvári főegyházmegye legidősebb aktív papja, Jakab Gábor kerekdombi plébános mutatta be. A két koncelebráló paptestvér, Fábián László-János, Györgyfalva plébánosa és Kolozsvár kórházlelkésze, valamint Kovács Árpád bácsi plébános, az otthon bentlakóinak lelkigondozója szeretettel szolgált az oltár körül. A szentmise kántori szolgálatát Kovács Árpád látta el.

A szentbeszédben Jakab Gábor a kápolna védőszentjét, Kamillt mint a katonából megtért, az önzetlen felebaráti szeretetet hősi fokon gyakorló szentként mutatta be, akitől sokat tanulhatunk. Fontosnak tartotta életrajzírója vallomását is, mert ő úgy jellemezte Kamillt, mint akinek szívét a legforróbb gyöngédség töltötte el, amikor beteggel találkozott. Bennük magát a szenvedő Krisztust látta, aki az ő segítségére szorul. Az önzetlen szeretet gyakorlása követendő példa – hangsúlyozta. Földi életünkben az időt jól ki kell használni, mert az idő „egyszeri és megismételhetetlen”. Ezért úgy kell felhasználni, hogy „teljes felelősségtudattal Isten felé” fordítsuk. Megmagyarázta, hogy mivel Szent Kamill emléknapja, július 14-e idén vasárnapra esik, ezért július 13-án ülik meg e napot. A szent emléknapján a világtörténelem is ünnepel, mert 1789. július 14-én a franciák nemzeti ünnepe van, ekkor vették be a Bastille-t és kiáltották ki az Emberi Jogok Nyilatkozatában az evangéliumból származó hármas jelszót: szabadság, egyenlőség, testvériség.

Az igehirdető párhuzamba állította a nap körforgását az ember földi életének szakaszaival. Ahogy a napnak „van hajnala, napfelkeltéje, dele, napnyugtája, alkonyata és lenyugvása, illetve estéje”, úgy az emberi életnek is van „fogantatása, születése, felnövekedése, lenyugvása, estéje”. A Szent Kamill Szociális Otthon alapítóját, Tokay Rozáliát, Csöpi nénit említette, aki „csodával határos módon” építtette az „alkonyati időszakban lévő emberek” számára az otthont, hogy ott szeretettel testi-lelki gondozásban részesülhessenek.

„Számukra lassan lenyugvóba van a nap”, de ők „húsvéti hitben” remélhetik, hogy „életük a halálban” majd „megváltozik ugyan, de nem szűnik meg”. Az élet a halál után „egy másik dimenzióban, egy másik világban folytatódik”. A halál csak azok számára jelent kilátástalanságot, akik „remény nélkül, céltalanul tengetik életüket”. A közelgő ünnepre hívta fel a figyelmet, mert olyan pápánk van, akinek fontosak az öregek, ezért 2021. január 31-én létrehozta a nagyszülők és az idősek világnapját. Ezt július utolsó vasárnapjára tette, hogy Szent Joáchim és Szent Anna ünnepéhez közel eső vasárnap legyen. Ők voltak Jézus nagyszülei, a boldogságos Szűz szülei. Az igehirdető most élő, követendő példának állította elénk Ferenc pápát a kitartásban, mert 87 évesen, testi fizikai gyengesége ellenére meleg, szerető szívvel tesz tanúságot arról, hogy a „gondviselő Isten mindig minden helyzetben és minden életszakaszban, tehát az idős korban is velünk van.”

Kovács Árpád mint az otthon lelkigondozója megköszönte a tartalmas homíliát. Büszkén jelentette ki, hogy érték számára az, hogy Kisbács mellett Jakab Gáborban mint kerekdombi plébánosban olyan szomszédra talált, aki naggyá tud lenni a szeretetben. Köszöntötte a szülőfalujából, Oroszhegyről érkezett 36 tagú Erzsébet Egyesület tagjait, akik Bálint Piroska vezetésével szeretetszolgálatukkal öregotthonokat, árvaházakat látogatnak, Szent Erzsébetről szóló himnuszokkal, liturgikus népénekekkel örvendeztetik meg a hallgatóságot.

Vezetőjük rövid bemutatkozót tartott, melyből kiderült, hogy jótékonykodó éneklésüket már 13 éve gyakorolják. A legifjabb tagjuknak jutott az a megtisztelő feladat, hogy a Szent Erzsébet himnuszt elénekelje. Csengő hangja betöltötte a teret. Még bensőségesebben hallatszott, amikor a Szent Erzsébetről szóló liturgikus énekekkel mindnyájan bekapcsolódtak. Itt érződött igazán a rövid ismertetőjükkor elhangzott mondat igazi értelme, miszerint „Együtt kenyér vagyunk, egyedül csak morzsa.” Habár morzsák összességéből áll a kenyér, egyedül a morzsa mégis kicsi, de erőssé válik, ha a kenyér biztonságából tekint a külvilágra, mert a részek, a tagok erősítik, bátorítják, tartást adnak neki. Előadásuk után a kezükben hozott kenyereket az otthon gondozottjaiknak ajándékozták.

