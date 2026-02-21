Hogy a sebek gyógyuljanak – Kiállítás az gyermekvédelemről bocsánatkéréssel, felelősségvállalással

Ha a gyermek bizalmával visszaélnek, ha bántalmazást szenved el, begyógyul valaha a seb? - teszi fel a kérdést a Sapientia aulájában rendezett tárlat. Hatalmas installáció fogadja a látogatót. Mintha egy embercsoportot látnánk magunk előtt, az installációra felfüggesztett pólók mintegy tömeget képezve megállásra késztetnek, és arra hívnak, lépjünk be közéjük, legyünk része a sokadalomnak, engedjük, hogy hassanak ránk a képek. Mindegyik más-más történetet hordoz.

Látunk szerető családot, otthont jelentő családi asztalt, védő, ölelő, egymásba fonódó karokat. Egyeseknek ez jut. Mellettük látunk szakadást, sötétséget, magányt, védtelenséget, elhagyatottságot, megaláztatást, erőszakot. Másoknak ez jut. Meglátjuk-e ebben a tömegben, akiknek segítségre lenne szüksége?

A kiállítást és magát a kurzust, aminek keretében megszületett, az a szándék hozta létre, hogy közösen tegyünk ezért a nagyon fontos ügyért, a gyermekvédelemért.

Egy ukrán művész – Uliana Krechovets ikonfestő, illusztrátor – fehér pólókra festett grafikáinak erős vizualitása megszólítja a nézőt. Szimbólumok, gesztusok és a képi ábrázolás nyelvén asszociatív módon, mégis nyíltan beszél fájdalomról és örömről. Láthatóvá teszi a belső átéléseket, és figyelmeztet: A biztonság nemcsak fizikai védelem, hanem belső stabilitásérzet, önértékelés és közösséghez tartozás is.

A kiállítást megnyitva Dobszay Benedek OFM, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője bemutatta a tárlatot létrehozó folyamatot: Uliana Krekhovets alkotásai az UCU Child Dignity Center, az Ukrán Katolikus Egyetem Gyermekméltóság Központja „Safeguarding. Child Safety in the Church Environment” („Safeguarding. A gyermekek biztonsága az egyházi környezetben”) elnevezésű nemzetközi, egyházi gyermekvédelmi projektje keretében jöttek létre. Ez a projekt egy online elvégezhető kurzust nyújt hat közép és kelet-európai ország – Horvátország, Csehország, Ukrajna, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország – érdeklődői számára.

Dobszay Benedek köszönetet mondott Székely János püspöknek, hogy mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke elvállalta, hogy vezeti az imádságot ezen a napon.

„Ez fontos pillanat a magyar Egyház életében, amikor az MKPK elnökének vezetésével közösen mondunk imádságot az áldozatokért. Ez egy olyan gesztus az Egyház részéről, ami az áldozatok számára nagyon lényeges. Értük könyörgünk”

– fogalmazott. Néhány éve él az a kezdeményezés, hogy hamvazószerda utáni első péntek könyörgő nap a bántalmazások áldozataiért.

Ivanka Rudakevych, az Ukrán Katolikus Egyetem Gyermekméltóság Központjának vezetője, a kiállítás egyik kurátora bemutatta a nemzetközi együttműködésben létrejött kezdeményezést.

A projekt ötlete 2021-ben született egy varsói konferencián, ahol közép- és kelet-európai szakértők találkoztak. Az együttműködés eredményeként 2024-ben hat ország – köztük Magyarország és Ukrajna is – összeállította a „Safeguarding. A gyermek biztonsága az egyházi közegben” című online kurzust, amely alapvető ismereteket ad az egyházi szereplők számára az erőszak megelőzéséről.

A kezdeményezés nem állt meg a képzésnél. A szervezők a művészetet hívták segítségül, hogy a nehéz és fájdalmas témát befogadható módon, mégis mélyre hatva mutassák be.

A kiállítás – installációként – az emberi élet különböző pillanatait jeleníti meg: örömöt, bizonytalanságot, fájdalmat és az erőszak tapasztalatát. Arra emlékeztet, hogy nem tudhatjuk, milyen múltat hordoz a mellettünk álló ember. Ugyanakkor hangsúlyozza:

az erőszak elutasítása, a felismerés és a felelős reagálás valódi segítséget jelenthet az áldozatoknak

– fogalmazott a kurátor.

A falakon olvasható üzenetek a felnőttek felelősségére irányítják a figyelmet:

a biztonság és a bizalom légkörének megteremtése alapfeltétele annak, hogy egy gyermek segítséget merjen kérni.

A kiállítás Magyarországon hatodik állomásként látható, és közös felelősségünk kérdésében kapcsolja össze a projektben résztvevő országokat.

A résztvevőket ukránul is köszöntötte Székely János püspök. Jézus szavait idézte: „Jaj annak, aki akár csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül”. Rámutatott a gyermek sebezhetőségére, védtelenségére, aki tele van bizalommal és nyitottsággal a felnőttek felé. A hatalommal való visszaélés, a megaláztatás is mély sebeket okoz. Ha például egy tanár azt mondja diákjának, „te egy nagy nulla vagy, belőled nem lesz semmi”. Ha a gyermek bizalmával visszaélnek, olyan sebeket ejtenek, amelyek soha nem gyógyulnak be egészen. Főleg ha ezeket a sebeket olyan emberek okozzák, akiknek apaként, anyaként, testvérként kellett volna mellettük állni. A kiállítás képei a bennünk lévő kincseket és rejtett fájdalmakat, sebeket hivatottak feltárni.

„Az elkövetők, papok, hitoktatók nevében, és azon egyházi vezetők nevében, akik nem tettek meg minden lehetőt, hogy ezek a szörnyűségek meg ne történhessenek, kérem az áldozatok bocsánatát”

– fogalmazott Székely János püspök, és hangsúlyozta, az egyházi közösség mindent megtesz azért, hogy az Egyház és intézményei biztonságos otthon legyen minden gyermek és fiatal számára. Megköszönte a Magyar Szerzetesi Konferencia, az Emberi Méltóság Stratégia munkacsoport, a Sapientia Főiskola, a Katolikus Pedagógiai Intézet és az egyházmegyék, plébániák, iskolák munkáját. Isten irgalmát, és a megtérés kegyelmét, a sebek gyógyulását kérve imádkozott együtt a résztvevőkkel.

A hat országot összefogó, online bármikor elvégezhető, az Ukrán Katolikus Egyetem honlapján keresztül elérhető kurzust Dobszay Benedek ismertette. Erre bárki, bármikor beregisztrálhat rá, és magyarul is megtalálja ezek anyagát. A kurzus tanúságtételeket tartalmaz, ezeket rövid videók mutatják be néhány meghatározó alapinformációval. Ez arra alkalmas, hogy találkozást teremtsen a gyermekvédelem témájával. A kurzust Magyarországról Szentes Judit szociális testvér támogatta a Katolikus Pedagógia Intézet munkatársaként.

Olyan országok együttműködése valósult meg ebben a projektben, akik hasonló történelmi utat jártak be. Dobszay Benedek rámutatott, a Szentszék megfogalmazásában ez a térség, Közép- és Kelet-Európa, a világ „egyik legbonyolultabb része”. A közös múlt, a közös egyházi helyzet és a szoros együttműködés révén a hat országból közreműködő szakemberek régóta ismerik egymást, és jól tudnak együttműködni ezen a területen. „Nagyon-nagyon hasonló helyzetek és nagyon hasonló gondok vannak. A ráébredés, a felismerés, annak az elismerése, hogy ez nem csak egy nyugat-európai probléma. Hasonló utat jár be mindenki” – írta le az együttműködést.

A folyamatot értékelve azt állapította meg, nagy utat járt be a magyar egyház. Mindenki teszi a magáét, sokan vettek már részt különféle képzéseken. „Nagyon fontos, hogy ne csak eseteket akarjunk megoldani. Szemléletformálás, kultúraváltás kell, hogy ezt a hozzáállást elvigyük az alsó szintekig. Nagyon jól lenne, ha közösen gondolkodnánk, ha nemcsak az adott eseteknél helyben feleljünk meg, nyújtsunk segítséget, hanem rendszerszinten tudjunk az áldozatok, az érintett közösségek felé pasztorális szinten is odafordulni? Hogyan tudjuk felkarolni azokat a közösségeket, ahonnan kiemelik a papot, és mit tegyünk az elkövetőért. Intézményes felelősségvállalás megértésére van szükség. Nemcsak arról van szó, hogy vannak köztünk, akik elkövettek dolgokat, hanem mint szervezet, mint rendszert olyan biztonságos működést kell kialakítanunk, ami megvalósítja ezt az intézményi felelősségvállalást.

Dobszay Benedek szerint „nem szólhatjuk le”, ami az elmúlt 15 évben történt. Voltak fontos lépések. „A mai is, hogy nyilvánosan kiáll a püspöki kar elnöke és imádkozik az áldozatokért, ez igenis fontos lépés. Egyre érzékenyebbek az egyházi vezetők is. El kell fogadni, hogy ez egy út. Azt gondolom, minél jobban támogatni kell az egyházi vezetők, hogy érteni tudják, mit jelent áldozattá, elkövetővé válni, milyen irracionális irracionális helyzetek vannak. Ez mind segít abban, hogy belül értsék meg mindezt, és ebből a megértésből fognak tudni jó döntéseket hozni.”

A kiállítás megtekinthető Budapesten, a 2026. február 20. és 24. között. (1052 Budapest, Piarista köz 1.) A kiállítás szervezői az Ukrán Katolikus Egyetem – Gyermekméltóság Központ, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és az Emberi Méltóság Stratégia.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír