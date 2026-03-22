Hogy teljes legyen az örömötök – Hogyan erősíti a hála gyakorlása a hitet és a reményt?

(…) Rick Hanson neuropszichológus, a reziliencia világhírű kutatója rámutat arra: mivel az agyunk sokkal könnyebben megragadja a negatív tapasztalatokat (evolúciós feladatából fakad ez), a pozitív tapasztalatok beépüléséhez időre és tudatosságra, tudatos jelenlétre van szükség.

Ha a hálát gyakoroljuk, az éppen ebben segít bennünket: megállunk, tudatosítjuk a jót, elidőzünk „vele” – néhány másodperc is elegendő, és azzal belső tapasztalattá erősítjük.

Ehhez kapcsolódik az a gondolat, hogy az erősödik, az növekszik, amire a fókuszunkat irányítjuk. Habár ez ismerős gondolat lehet, mégis kihívást jelenthet a hétköznapi rohanásban az „elidőzést” gyakorolni.

Az a megközelítés, hogy képesek vagyunk ezt a készséget tudatosan fejleszteni, és ezáltal a hozzáállásunkat, belső érzelmi klímánkat alakítani, felszabadítólag hathat, és egyúttal számos lehetőséget is megnyit előttünk.

Rengeteg kutatás igazolja, hogy a lelki jóllétet, a boldogságszintet, az élettel való elégedettségünket növeli a hála rendszeres gyakorlása. Amikor tehát ezt tesszük a hétköznapjainkban, akkor nemcsak egy „pszichés izmocskát” erősítünk, hanem a perspektívánkat is tágítjuk, és a reményteli, növekedésfókuszú gondolkodást gyakoroljuk.

A hála gyakorlása keresztény szempontból is fontos lehet: kaput nyit a teremtettségünk tudatosítására, és emlékeztet bennünket arra, hogy az életünket ajándékba kaptuk, van Valaki, aki gondoskodik rólunk, aki kapcsolatra vágyik velünk, aki szeretetét adja nekünk. Segít ráébrednünk, hogy nem vagyunk egyedül, segíthet kapcsolódni és a bizalmat erősíteni.

A Szentírás több helyen biztatja olvasóját a „mindenben” való hálaadásra, ami nehéz körülmények között érthetetlennek, értelmetlennek, reménytelennek tűnhet, ám mégis jó alkalom arra, hogy reflektáljunk a saját életünkre ennek vonatkozásában:

Mit jelent számomra mindenért hálát adni? Hol esik nehezemre hálára okot adó dolgokat találni? Hogyan lehetséges mindenért hálát adni? Mi minden van már most az életemben, amiért hálát tudok adni?

Brené Brown szerint az öröm egyik legnagyobb akadálya, ha természetesnek vesszük azt, ami ajándék. Amennyiben ez így van, akkor a hála gyakorlásával elindulhatunk egy örömtelibb élet felé. Ahogy Jézus mondja: „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.” (Jn 15,11)

