Hogyan dicsőíthetem Istent a háború idején? – Női lelkigyakorlatot tartottak a kárpátaljai Szinyákon

Az adventről és a karácsonyi ünnepekre való felkészülésről szóló lelkigyakorlaton 52 nő vett részt Munkácsról, Ungvárról, Szolyváról, Frigyesfalváról, Perecsinből és Sztorozsnicáról. Az előadásokat Timursina Krisztina nővér tartotta, míg Marusinec Erika és Fencsik Tadea nővérek a dicsőítő imádságot vezették.

A lelkigyakorlatról egy munkácsi résztvevő, Turcsin Ilona így számolt be: „Mit jelent számomra a lelkigyakorlat? Sokkal többet egy kis szabadságnál. Krisztina nővér több bibliai szakaszt is érintett, melyek csodálatosan kapcsolódtak össze és mindig szívhez szólóak voltak. Elemeztük a szegény özvegyasszonyról, a meggörnyedt asszonyról és az alkalmatlankodó barátról szóló példabeszédet, valamint azt, hogyan lehet imádkozni és dicsőíteni Istent akkor is, ha úgy érzed »tűzkemencében vagy«.

Az előadás után csoportfoglalkozáson vettünk részt, ahol meg kellett nevezni »két fillérünket«, valamint azt, mi miatt görnyedünk, és hogyan lehetünk kitartóak. Mindig könnyebb meglátni mások hibáit. Saját hibáinkat nehéz észrevenni, beszélni pedig még nehezebb róluk. Felismertük, hogy ezzel a problémával nem vagyunk egyedül, és ez arra ösztönöz minket, hogy belenézzünk a szívünkbe és őszinték legyünk.

Számomra különös élmény volt megtapasztalni, hogy lehet dicsőíteni Istent akkor is, amikor problémáink, sebeink vannak, amikor szenvedünk és úgy érezzük, »tűzkemencében vagyunk«, és nincs kiút… Hogyan dicsőíthetem Istent a háború idején? Számomra a legfontosabb, hogy ne forduljak el tőle, hogy az ő szemével nézzek mindenre magam körül, és észrevegyem a jót.”

A lelkigyakorlat Szent Miklós ünnepére esett, így a résztvevőket meglátogatta a Mikulás; újra gyereknek érezték magukat, és szívből örültek.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír