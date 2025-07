Hogyan töltsd a vakációt – a pápák szerint

Amedeo Lomonaco összeállításából megtudhatjuk, hogy a korábbi egyházfők a nyaralás ajándékai között kiemelték a fizikai erő visszanyerését, az utazás lehetőségét, a természet szépségének szemlélését, az időt az olvasásra, új barátságok kötésére, elmélkedésre és imádkozásra.

Idén, a megválasztása utáni első nyáron Leó pápa is pihen egy kicsit: július 6-tól 20-ig a Castel Gandolfó-i pápai rezidencián tartózkodik, ahova visszatér majd még néhány napra augusztusban is. Természetesen, ha visszafogottan is, de azért munka is jut erre az időszakra: kedden például Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta, szerdán szabadtéri szentmisét mutatott be – az egész világon elsőként használva hozzá a teremtett világ megőrzéséért szóló új miseszöveget.

Arról, hogy hogyan tudja az ember legjobban kihasználni pihenése idejét, többször szó esett már a pápai elmélkedésekben, ami érthető is, hiszen a vakáció, a nyaralás fontos szerepet játszik az emberi életben.

A pápák hangsúlyozzák, ez az időszak nem egyszerűen a tétlenség ideje. Jó lehetőség megállni, a természet szépségét, „Isten könyvét” szemlélni, ahogy VI. Pál pápa fogalmazott, leszögezve: a nyaralások alatt újrafelfedezhetjük a mindig nyitva tartó, mindig új, mindig gyönyörű teremtést. A természet a nagy tereivel, az atmoszférájával, az állatokkal, a tengerrel, a hegyekkel, a síkságokkal; a hajnali ég, a delek, a naplementék, a csillagos éjjelek mind csodálatosak a pápa szerint.

A vakáció az elmélkedés és az Isten felé fordulás, nem csak a pihenés ideje. Gyümölcsöket hoz – azért is, mert a szokásos munkáinktól, feladatainktól való mentesség táplálja a belső csendet és a szemlélődést. Az 1973. augusztus 5-i Angelus előtt mondott beszédében VI. Pál kifejtette, szerinte milyennek kellene lennie ennek a pihenőidőnek: „Ügyeljünk rá, hogy ezt a szabadidőt, amelyet vakációnak nevezünk, ne a kicsapongás és az önzés uralja. Pihenés, felüdülés, rekreáció (szó szerint is) – igen, de okosan és éberen.”

VI. Pál pápa például azt javasolta, hogy ilyenkor igyekezzük utolérni magunkat a „komolyabb”, nagyobb lélegzetű olvasnivalókkal, amelyeket év közben félretettünk, vagy ilyenkor induljunk el felfedezni a történelem és a művészet szépséges kincseit. Kiemelte azt is, hogy a nyaralások kiváltságos idők a jó barátságokra, új helyek, szokások megismerésére, olyan emberek megismerésére, akikkel egyébként nem kerülünk kapcsolatba, tartalmas beszélgetésekre.

A vakáció lehetőséget biztosít a nyugalomra. II. János Pál pápa, aki szeretett a hegyekben pihenni, gyakran hangsúlyozta, hogy az embereknek a megújuláshoz szükségük van a harmóniára és a másokkal való találkozás örömére.

„Hogy egy nyaralás valóban ilyen lehessen, és valódi jól-létet hozhasson, az embernek vissza kell találnia az egyensúlyhoz önmagával, másokkal és a környezetével” – fogalmazott II. János Pál pápa az 1997. július 6-i Angelus alatt, hozzátéve: „ez a belső és külső harmónia az, ami felfrissíti az elmét, amitől új erőre kap a test és a lélek.”

II. János Pál szerint a nyaralás egyik értéke az, hogy másokkal találkozhatunk és barátaink társaságában múlathatjuk az időt, békés napokat tölthetünk együtt. Az emberi elme és a fogyasztói társadalom hatásai kapcsán figyelmeztetett az „egészséges vakációk” jelentőségére, különösen a fiatalok körében. A nyaralás egészséges kikapcsolódás lehet, ha elkerüljük egészségünkkel való visszaélést, az idő és az erőforrásaink elpazarlását. A nyaralás jótékony hatású „menekülőpálya” lehet, mindaddig, amíg nem menekülünk el a szilárd erkölcsi követelményektől, amíg tiszteletben tartjuk a saját egészségünket – intett a pápa.

XVI. Benedek pápa úgy vélte, létszükséglet, hogy az ember megmerítkezzen a természetben, különösen, ha amúgy városban él, ahol gyakorta a felgyorsult életritmus kevés időt hagy a csendre és a szemlélődésre.

2005. július 17-én Les Combes d’Introdban, Észak-Itália festői hegyei között is hangsúlyozta Benedek pápa, milyen sokat jelent fizikailag és lelkileg, mentálisan feltöltődni a természettel való, nyugalmat adó kapcsolat révén. A Valle d’Aosta régióban található településen II. János Pál és XVI. Benedek pápa is többször töltötte a nyári pihenőidejét egy, a szaléziak fenntartásában lévő egyszerű kis nyaralóban.

„Emellett a nyaralás ideje alatt még több időt tudunk az imádságnak, az olvasásnak, az élet értelmén való elmélkedésnek szentelni, családunk, szeretteink körében” – mondta XVI. Benedek. – A természet csodálatos látványa, ez a mindenki számára elérhető „könyv” segít, hogy újra ráébredjünk saját valós dimenziónkra.

Segít felismerni, hogy teremtmények vagyunk, de egyszersmind kivételesek, „Istenre képesek”, bensőnkben nyitottak a Végtelenre

– fejtette ki XVI. Benedek pápa a 2005-ös Angelus alatt.

Ferenc pápa a 2017. augusztus 6-i Angelus alatt hangsúlyozta, hogy a szünidő, a nyaralás jó alkalom arra, hogy elmélyítsük lelki utunkat, még akkor is, ha turistaként utazgatunk.

Ebben az összefüggésben a nyár gondviselésszerű idő arra, hogy nagyobb lendülettel keressük a találkozást az Úrral. Ebben az időszakban a diákoknak nem kell iskolába járniuk, és sok család nyaral. Fontos, hogy ilyenkor, ebben a pihenésre és a hétköznapi elfoglaltságainkból való kiszakadásra szolgáló időszakban erőre kapjunk testben, lélekben egyaránt, és el tudjunk mélyülni lelki életünkben.” (Tőzsér Endre fordítása)

Arra biztatta a híveket, hogy bízzák Máriára a nyarukat, akkor is, ha nélkülözik a valódi nyaralásokat:

Máriára bízzuk mindenkinek a nyaralását, hogy az nyugodt és jótékony hatású legyen, s főképpen mindazoknak a nyarát, akik nem nyaralhatnak, mert akadályt jelent a koruk, az egészségi állapotuk, a munkájuk, a szűkös anyagi helyzetük vagy más nehézség, hogy a nyaruk pihentető időszak legyen, azt barátok jelenléte és örömteli pillanatok kísérjék.” (Tőzsér Endre fordítása)

