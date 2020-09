Holtan találtak egy katolikus fiatalt Nicaraguában – Újra fellángolt az erőszak

„A városunkból, Matagalpából származó fiatalember, Bryan José halála ismét megrázta Nicaragua társadalmát. Székesegyházunk Pastoral Cristo Joven ifjúsági csoportjának tagja volt, szüleivel együtt dolgoztunk a házaspárok találkozóin. Lelkipásztorként imával és szeretettel állok a család mellett” – e szavakkal reagált a fiatal halálhírére Rolando José Alvarez, a matagalpai egyházmegye püspöke.

Az első feltételezés szerint baleset történt, ám a holttesten erőszakra utaló nyomok láthatók, ezért az áldozat nagybátyja emberölés miatt tett feljelentést. Az elmúlt 72 órában az erőszak elkeserítő méreteket öltött Nicaraguában: négy nőt és három fiatal férfit gyilkoltak meg csak Matagalpában. Bryan José halálának körülményei mind ez idáig tisztázatlanok, az ügyet a városi rendőrség vizsgálja.

A katolikus fiatalember erőszakos halála megdöbbenést keltett országos és nemzetközi szinten egyaránt. A Fides hírügynökséget tájékoztatva Elvira Cuadra városbiztonsági szakértő rámutatott az erőszak okaira: a kormány elnyomó politikája, ugyanis a rendőrség teljes mértékben az elnyomás eszközévé vált ahelyett, hogy a lakosság biztonságát garantálná; félkatonai csoportok működése, valamint bűnözők hatóságok által elrendelt szabadlábra helyezése.

José Davila közgazdász és politikai elemző, az ellenzéki Polgári Szövetség az Igazságért és a Demokráciáért csoport tagja elmondta: „Nem úgy tűnik, hogy ez a diktatúra engedni fog. Teljesen gátlástalan.” Ezt bizonyítják a legutóbbi események is, mint a Canal 12 televíziós csatorna megszüntetése, melyet az Egyesült Államok külügyminisztere, Mike Pompeo is nyilvánosan bírált. Továbbá az ENSZ Közgyűlése előtt az emberi jogi főbiztos, Michelle Bachelet is felszólalt, amiért Ortega kormánya nem tesz előremutató lépéseket az országot 2018 óta sújtó válság megoldásáért. További aggodalomra ad okot az elnök legutóbbi, szeptember 15-i hivatalos bejelentése, amikor javaslatot tett egy gyűlölet-bűncselekmények elleni törvény megalkotására.

Nicaragua Magyarországnál másfélszer nagyobb ország (129 494 km²) a közép-amerikai kontinenshídon. Az egykori spanyol gyarmat 1821-ben nyerte el függetlenségét. Területének nagy részét a Kordillerák vulkanikus láncai uralják. Az ország lakossága: 6 217 581 fő, többsége (59 százalék) római katolikus, kisebb része pedig főleg protestáns. (Forrás: Wikipédia) * Nicaragua történelmének egyik legsúlyosabb társadalmi, politikai és gazdasági válságával küzd. Tavaly áprilisban kezdődtek a zavargások, miután a biztonsági erők felszámolták a nyugdíjcsökkentések miatt kirobbant megmozdulásokat. A tiltakozások során legkevesebb 325 ember, főként kormányellenes tüntető vesztette életét, több mint 700 embert vettek őrizetbe, és mintegy 60 ezren kényszerültek elmenekülni emberi jogi csoportok szerint. Az ellenzék szerint az egykori sandinista gerillavezérből lett államfő diktatúrát épített ki Nicaraguában. Ezért azt követelik, hogy a 2007-ben újra hatalomra került, korrupcióval és az emberi jogok lábbal tiprásával vádolt Daniel Ortega távozzon a hatalomból az alelnöki székbe ültetett feleségével, Rosario Murillóval együtt. Az elnök ezzel szemben azt hangoztatja, hogy az ellenzék puccsot kísérelt meg ellene a Katolikus Egyház és az Egyesült Államok támogatásával. (Forrás: MTI) A nicaraguai katolikus egyház és az ország elnöke, Daniel Ortega közötti kapcsolat akkor szakadt meg, amikor katolikus papok és szerzetesek is csatlakoztak a 2018-as kormányellenes tüntetéseken részt vevő tiltakozók ezreihez. Az utcai zavargások során több százan meghaltak, eltűntek, sokakat letartóztattak, és több mint százezer ember menekült el az országból.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás és fotó: Fides

Magyar Kurír