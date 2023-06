Honlap készült a Tanácsköztársaság két pap vértanújáról

A honlapok részletesen bemutatják a két plébános életútját, mártírhaláluk körülményeit, hagyatékukat, valamint a boldoggáavatási ügyek aktuális hírei is felkerültek az oldalakra.

Wohlmuth Ferenc 1855. július 17-én született Sopronnyéken (ma Neckenmarkt, Ausztria), egy négygyermekes német anyanyelvű katolikus család harmadik gyermekeként. Káplánként és plébániai adminisztrátorként szolgált a ma Burgenland részeként Ausztriához tartozó településeken, majd a győri szeminárium spirituálisaként szolgált, és egyúttal mint hittanár tanított a leányiskolában is. Az első magyar kármelita nővérek spirituálisa volt Sopronbánfalván, jó kapcsolata a nővérekkel és az általuk alapított szombathelyi kármellel élete végéig megmaradt.

1894-ben kinevezték a református többségű Császár település plébánosává, ahol 25 éven keresztül szolgált, 1919. június 5-ig, kivégzéséig. Egyike volt annak a kilenc katolikus papnak, aki a Tanácsköztársaság áldozata lett.

Lelkipásztorként különösen is gondja volt a szegényekre, betegekre, árvákra. Konyháján főzetett a szegényeknek és a betegeknek, és magához vett egy árva kislányt is, akiről még végrendeletében is rendelkezett. A protestáns többségű lakosság vallomásai alapján különösen is kitűnt ökumenikus nyitottsága, jóakaratú, békét kereső magatartása.

A Wohlmuth Ferenc életét és vértanúhalálát, boldoggáavatási eljárásának állását bemutató honlap ITT érhető el. Az oldal a későbbiekben megtalálható lesz német, illetve olasz nyelven is.

*

Szemelliker Antal 1882. május 25-én született Vulkapordányban (ma: Wulkaprodersdorf, Ausztria), egy tízgyermekes horvát anyanyelvű család kilencedik gyermekeként. Tanulmányait a soproni Szent Asztrik Bencés Gimnáziumban, majd a győri bencés gimnáziumban, végül a szemináriumban végezte. Széchenyi Miklós püspök 1905. június 30-án szentelte pappá. Fülesen (ma: Nikitsch, Ausztria) 1910. december 5-én kezdte meg plébánosi szolgálatát, melyet egészen halálig folytatott.

Fülesen kelt fel a nép először a Tanácsköztársaság idején a kommunisták ellen. Amikor 1919. április elején Várady Géza kerületi biztos Felsőpulyáról (Oberpullendorf) Fülesre érkezett, hogy a templom előtt beszédet mondjon a kommunisták érdekében, és hogy meggyőzze a népet, hogy odaadják a vagyonukat és lemondjanak a földjeikről, a falu népe megtámadta, és jól elverte. A kommunisták azt feltételezték, hogy Szemelliker Antal fülesi pap húzta fel Füles és Malomháza (Kroatisch Minihof, ma már Nikitsch része) népét ellenük, ezért április 8-án többekkel együtt elfogták, és a fülesi kastélyban halálra ítélték. Április 10-én a hajnali órákban golyó által kivégezték, s holttestét a temető fala mellé temették.

Még az év szeptember 11-én, miután megbukott a rezsim, kiásták Szemelliker földi maradványait, és a lakosság sorfala mellett elszállították a fülesi temetőbe. Utolsó kérése ugyanis az volt Szemelliker Antal atyának, hogy a hívei mellé temessék Fülesen.

Szemelliker Antal életéről bővebben IDE kattintva olvashatnak, a plébános pályáját és vértanúhalálát, boldoggáavatási eljárásának állását bemutató honlap pedig ITT található.

Forrás és illusztráció: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír