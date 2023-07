Hornig Károly püspök könyveinek jegyzéke – Érsekségi ékességek (83.)

A Veszprémi Püspöki Könyvtár állománya az 1931-es felmérés szerint 22 ezer kötetből állt. Padányi Biró Márton és Koller Ignác veszprémi püspökök könyvei mellett báró Hornig Károly püspök könyvhagyatékának értékes része kerülhetett be e püspöki gyűjteménybe.

A Veszprémi Érseki Könyvtár 31 824-es raktári jelzet alatt őrzi Hornig Károly püspök magánkönyvtárának a főpásztor halála után készített gépiratos leltárkönyvét. A könyvek összeírására a püspöki javadalom átadás-átvételi eljárása során, 1917 és 1922 között kerülhetett sor. A leltárkönyvborítóján elhelyezett címkén ceruzás bejegyzés olvasható: „Hornig 1917.” A címoldalon a könyvkötő bejegyzése található: „Püspőksék (sic!) puha táblával vászon hát.” A könyvek a jegyzék szerint a veszprémi püspöki palota földszinti és emeleti termeiben voltak elhelyezve.

A leltárkönyv első része tartalmazza A veszprémi püspöki székházban levő püspökségi u. n. „déli” könyvtárának könyvjegyzékét. Ebben a szobában – feltételezhetően a püspöki palota utóbb „kék szalon” néven ismert helyiségében – a római számmal jelölt könyvszekrényeken (I–XVIII., kivéve VIII–X.) hét-hét polcon sorakoztak a könyvek.

A leltárkönyv második részében olvasható címe szerint A veszprémi püspöki székházban levő püspökségi u. n. „földszinti” könyvtárának könyvjegyzéke: Báró Hornig Károly-féle könyvtára állományának jegyzéke. A földszinti könyvtárszobában – a minden bizonnyal az utóbb könyvtári-levéltári kutatóhelyiségként funkcionáló teremben – betűkkel jelölték a könyvoszlopokat a leltár készítői. Itt oszloponként általában kilenc-kilenc polcon tárolták a könyveket.

Az úgynevezett „déli könyvtár” lajstromában 6 048 tétel szerepel, a „földszinti könyvtár” könyvjegyzéke 11 298 tételt tartalmaz. A Hornig-gyűjteményt tartalmazó leltárkönyv első két része összesen 17 346 veszprémi tételt számlál, ennél azonban jóval több művet takar. A könyvjegyzékekben eleinte még törekedtek arra, hogy minden kötet más leltári számot kapjon, később azonban sok dokumentumot csoportosan vezettek bele a leltárkönyvbe.

A leltárkönyv harmadik része A sümegi püspöki székház könyvtárának jegyzékét őrizte meg az utókornak. E harmadik lajstrom 503 tételből áll. Itt is megfigyelhető, hogy nincs minden dokumentumnak külön száma, például csoportosan vettek föl a 412. tétel alatt több egyházmegyei névtárat: „412. Schematizmusok (különféle egyházmegyékből.) 45 drb.”

A készítése célja szerint a püspöki javadalomátadásnál használt leltári jegyzék a könyvtári helyiségekben lévő egyéb tárgyakat is tartalmazza, így többek között egy térképet Spanyolországról, illetve egy Lollok Károlytól származó festményt.

Hornig Károly püspök könyvtára ősnyomtatványokat, antikvákat és régi magyar könyveket is magában foglalt. A főpásztor gyűjtötte a vesprimiensákat, azaz a Veszprémhez köthető munkákat is. Számos külföldön megjelent és hazai folyóirat is gyűjteménye részét képezte.

A püspök a Szent István Társulat részére pártoló tagokat toborzott. Ezzel a tevékenységével a közművelődés és a katolikus sajtó ügyét egyaránt előmozdította. Tagja volt a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak. Főpásztori körleveleinek visszatérő eleme volt a figyelmét felkeltő irodalmi művek, legfrissebb könyvek és periodikák ajánlása papjai számára. Szintén körlevélben ajánlotta az egyházmegye népiskolái számára tankönyvül Gubicza Lajos veszprémi római katolikus tanító egyik munkáját. Tájékozottságát mutatja, hogy röviden értékelte is a műveket és rámutatott jelentőségükre.

