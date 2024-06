Horváth Csaba újmiséjét ünnepelték Győr-Újvárosban – KÉPGALÉRIA

Horváth Csabát előző nap, június 15-én, szombaton szentelte pappá Veres András győri megyéspüspök a székesegyházban.

Horváth Csaba ízig-vérig újvárosi – itt nőtt fel, itt járt iskolába, édesapja buzdítására itt kezdte meg kisgyermekként az oltár szolgálatát ministránsként; később évekig vezette a templom scholáját. A templomban található Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképe ihlette, hogy népéneket írjon a tiszteletére, amelyt több mint tíz éve énekel lelkesen az újvárosi közösség – most az ünnepi szentmisén is. A zenével való különös kapcsolatát erősítette, hogy középiskolai tanulmányait magánének szakon a győri Konziban végezte (énektanárai is közreműködtek az újmiséjén), majd a Szombathelyi Hittudományi Főiskolára jelentkezett, ahol hittanár és ének-zene tanár szakon tanult. Bár egyházzenészként is szolgálhatta volna Istent és a közösséget, Jézus továbbkopogtatott szíve ajtaján; és ő meggyőződött arról, hogy papi szolgálatra hívja az Úr. Hivatásában szülei mellett nagy szerepe volt egykori plébánosának, Zsebedics József atyának, aki néhány héttel az előtt költözött el a mennyei hazába, hogy Csabát felvették a győri szemináriumba.

Június 16-án ünnepelt újmiséjének kezdetén Charpentier Te Deumának nyitótétele hangzott el. Az oltár előtt Babos Tímea a képviselőtestület nevében köszöntötte az újmisést, majd megkezdődött a szentmise. Az oltár körül a több mint húsz paptestvér között foglalt helyet Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök is.

Az oltár szolgálatában Nagy Lajos és Pohnert Dávid diakónusok voltak Horváth Csaba atya segítségére, és részt vettek győri kispaptársai is. (Dávidot, aki szertartóként segédkezett, június 22-én szentelték pappá a kaposvári székesegyházban).

A liturgiát Dömötör Ádám koordinálta, és ő vezette a Szentlélek-templom ministránsainak szolgálatát.

Az újmisén Magyaros László kisbéri plébános mondott szentbeszédet.

Az Urunk Színeváltozása templom Tábor-hegyi jelenetet ábrázoló oltárképe kapcsán arról beszélt, hogy a pap Isten jelenlétében él, aki kiválasztja, emberek halászává teszi. Majd szentek sorának példájával emelte ki a szónok azt a hitet, amelyet a papnak különösen is hinnie kell.

A szentmise végén Lukácsi Zoltán plébános köszöntötte az újmisés Horváth Csabát, aki ezt követően az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképéhez vonult, hogy köszönetet mondjon, és kifejezze: továbbra is kéri a Szent Szűz pártfogását. Közben az általa írt énekeket énekelték a hívek.

Majd Szeles Szabolcs alpolgármester, a városkész önkormányzati képviselője köszöntötte az újmisést.

A Te Deum eléneklése után került sor az újmisés áldásokra. Horváth Csaba atya elsőként édesanyját, majd keresztanyját áldotta meg, ezt követően Pápai Lajos püspököt és paptársait, kispaptársait és a jelenlevőket.

A szentmise énekes szolgálatát a Bartók Generációk Hangja kórus látta el, Nagyné Prém Zsuzsanna karnagy vezetésével, megszólaltatva Kodály Zoltán Magyar miséjét, Marco Frisina Supplices te rogamus és Anima Christi című művét, Saint-Saëns Ave verum és Orbán György Ave Maria című kompozícióját. Az orgonánál Somfai Elemér teljesített szolgálatot. Énekes szólistaként Bognár Krisztina és Horváth Loretta, hegedűszólistaként Bukits Ernő, trombitaszólistaként Stepper Tibor működött közre; néhány mű erejéig Kiss Gergely szólaltatta meg az orgonát.

Az újmisén résztvevők a templomból kilépve egy-egy szentképet, amelyen az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképe látható, és Horváth Csaba atya papi jelmondata (amely megegyezik Zsebedics József atya jelmondatával) – „Magasztalja lelkem az Urat” – olvasható.

Az ünnepi esemény agapéval folytatódott a közeli Kossuth Lajos Általános Iskolában, Horváth Csaba egykori általános iskolájában.

A szenteléskor kapott kinevezés alapján Horváth Csaba 2024. augusztus 1-jétől Kapuváron kezdi meg segédlelkészként szolgálatát.

„Imádkozzunk továbbra is érte, valamint új papi és szerzetesi hivatásokért, s akkor bízhatunk benne, hogy imánk meghallgatásra talál, és nem kell újabb 31 évet várni Újvárosban a következő primíciára” – írta beszámolójában Vaday Tamás.

Szöveg: Vaday Tamás

Fotó: Németh Péter



Magyar Kurír