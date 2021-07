Hurrá, itt a nyár! – Három helyszínen szervezett programokat a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény

A Hurrá, itt a nyár! elnevezésű rendezvény az intézmény nevelőszülői családjait szólította meg mindhárom településen, összesen több mint ötszáz főt látva vendégül.

A nyári móka szervezői a pandémia miatt elmaradt gyermeknap egyfajta pótlásaként szabadtéri játékokkal, ugrálóvárral kötélhúzással, számháborúval, íjászkodással, gyöngyfűzéssel, arcfestéssel várták a családokat – hogy csak néhányat említsünk az egész napos rendezvények kínálatából; a tánc- és sorversenyeken ajándékokat nyerhettek a résztvevők; a tűzoltóság „habpartival” adott vidám felfrissülést, Urmai Gábor színművész pedig afrikai hangszerekkel kísért zenés előadásával nyújtott művészi élményt a jelenlévőknek.

– Az elmúlt másfél év bezártsága a gyermekeket és nevelőszülőket egyaránt megviselte, ők is, de az intézmény munkatársai is nagyon várták már az alkalmakat, hiszen rengeteg rendezvény maradt el az utóbbi időben – mondta Somosiné Szilágyi Gyöngyi intézményvezető, aki arról is beszámolt, hogy a gyermekek kedvében járó rendezvénysorozat mellett július 14-től a szerdánként egy olyan sorozat is indult, melynek segítségével a nevelőszülők töltődhetnek fel lelkileg az intézmény lelki vezetője, Szemán László segítségével.

Az intézményben összesen 240 nevelőszülői családnak van engedélye a megye területén, s ebből 238 családnál nevelkednek gyermekek. S bár a járvány megnehezítette a munkát (a tanácsadók nem tudtak környezettanulmányt végezni, elmaradtak a pszichológiai beszélgetések stb.), nem csökkent a kedv a nevelőszülővé válásban: nem rég végezte el az intézmény képzését egy csoport, főként fiatal szülőkkel. A fiatal nevelőszülőkre annál is inkább szükség van, mert sajnos nagyon sok kisgyermek vagy csecsemő vár kihelyezésre – tájékoztatott az intézményvezető.

A gondozott gyermekek száma a hazagondozás és az örökbefogadások miatt folyamatosan változik, jelenleg körülbelül hatszázötven fő gondozott gyermeke van a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézménynek.

