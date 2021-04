Húsvét vigíliája a püspöki székhelyeken

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök április 3-án húsvéti vigília szentmisét mutatott be – a hívek jelenléte nélkül – a debreceni Szent Anna-székesegyházban. A szentmisén részt vettek: Krakomperger Zoltán általános helynök; Törő András, a Püspöki Hivatal irodaigazgatója, Markovics Balázs káplán és Kiss Miklós atya.

„Idén, a húsvéti vigília ünnepére készülve Márk evangéliumából (ld. Mk 16, 1-7) az előttetek ment kifejezés ragadta meg a figyelmem – mondta el Palánki Ferenc. – Ha körülnézünk a világban, az üres templomban, ránk telepszik a sötétség, a félelem, a bizalmatlanság és közben azt olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus mindezen átment. Előttünk megy, jár és szól hozzánk: ne féljetek!”

Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetében arról beszél, hogy újítsuk meg a hitünket, a reményünket és a szeretetünket: „A megtérés ezen időszakában megújítjuk hitünket, merítünk a remény „élő vizéből”, és nyitott szívvel fogadjuk Isten szeretetét, aki mindannyiunkat testvérré formál Krisztusban. Húsvét éjjelén megújítjuk keresztségi ígéreteinket, hogy a Szentlélek működésének köszönhetően új emberré szülessünk.”

* * *

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba egri érsek az egri bazilikában mutatott be szentmisét nagyszombaton.

A főpásztor szentbeszédében úgy fogalmazott: ez az éjszaka Isten hűségének ünnepe, Jézus Krisztus feltámadásának napja. Ez azonban máshogy mutatkozik meg, mint ahogy az emberek elvárnák. A Jézus keresztje alatt gúnyolódók azt mondták, mentse meg Isten, ha akarja, s Jézus is kérte elfogatása előtt: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” A kereszten is kísértés érte. Isten hűsége sokkal többet jelent, mint gondolnánk: nem hagyta el őt, hanem megmentette, felmagasztalta a feltámadásban. A kehely pedig az üdvösség kelyhe lett, mely minden szentmisében jelen van. Isten sokkal többet ad, mint amit egyáltalán kérhetünk.

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás vezette a járványügyi helyzetre tekintettel sine populo (hívek részvétele nélkül) mutatott be húsvéti vigília szentmisét április 3-án a budapesti Szent István-bazilikában.

A főpásztor felhívta a figyelmet: „Tudnunk kell továbbadni húsvét igazságát és örömét a minket körülvevő világnak. Ha változik is az emberek közti gondolatközlés módja és nyelvezete, ha sokszor szétszórt és kiábrándult emberek figyelmét kell is megragadnunk, annál inkább nyilvánvaló világunkban a szomjúság és az éhség Krisztus feltámadásának mindent megvilágító, minden igaz igyekezetnek értelmet és értéket adó örömhíre iránt. Ha egy világjárvány élménye döbbent is rá minket, hogy milyen kiszolgáltatott az emberi élet ebben a világban, és mennyire nem csupán a mi igyekezetünkön múlik a sorsunk, mindez nem a kétségbeesés forrása. Ha sokszor mindent elborítani látszik is az önzés, a bizalmatlanság, ha gyakran gyűlölet osztja is meg az embereket, ha az anyagiak hajszolására hangolt világunk különösen is nagy drámának éli meg éppen az anyagi jólét csökkenését vagy a gazdaság nehézségeit, nekünk a feltámadt Krisztus más távlatot mutat.”

* * *

Győri Egyházmegye

Április 3-án, nagyszombaton, húsvét vigíliáján Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztorral koncelebrált Reisner Ferenc általános püspöki helynök, Kálmán Imre püspöki irodaigazgató, Méry László püspöki titkár, valamint szolgálatot végeztek a Brenner János Hittudományi Főiskola papnövendékei.

Az egyik húsvéti kép, amelyet Veres András kiemelt, ez volt: az Élet győzött a halál felett – amit az evangéliumok így említenek: „megölik őt, de miután megölik, harmadnapra feltámad” (Mk 9,31); az Exsultetben pedig így imádkozzuk: A halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus és az alvilág mélyéről, mint győző tért vissza. „Az apostoloknak a feltámadás bizonyossága bátorságot adott, félelmüket legyőzte a feltámadt Krisztussal való találkozás” – mutatott rá a főpásztor.

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Nagyszombat este Varga László megyéspüspök celebrált vigília szentmisét a kaposvári Szent Imre-templomban.

„Az egész nagyböjtben erre az estére készültünk. A készületünk középpontjában nem a keresztút, hanem a keresztkút áll. Mikor megkeresztelkedtünk, mindannyian meghaltunk és feltámadtunk. Új életet kaptunk Krisztusban! Ez nem a tapasztalatnak, hanem elsősorban a hitnek a titka” – hangsúlyozta a megyéspüspök.

* * *

Pécsi Egyházmegye

Nagyszombaton este tartották a feltámadás ünnepének virrasztását, húsvét vigíliáját a pécsi székesegyházban, a szertartást Felföldi László megyéspüspök vezette.

„Ahogy ma elhangzik: Krisztus világossága – érezzük, hogy erre még nagyobb szükség van, mint valaha. Különösen, ott, ahol egyedül vannak, ahova nem érkeznek látogatók, ahol a kórházi ágyban vannak, ahol az élettel küzdenek. Ebben a sötétségben ez ad erőt, ez a biztonságunk: Krisztus világossága!” – mondta a főpásztor, majd a feltámadt Jézus szavaira emlékeztetett: ne féljetek, győzni fog a fény a sötétség fölött, a szeretet a gonoszság fölött, az élet a halál fölött!

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

Húsvét éjszakájának szertartása az egyházi év középpontja, „minden vigíliák anyja”. Az esti ünnepi szertartást Udvardy György érsek vezette a veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templomban. A főpásztorral koncelebrált Takáts István érseki helynök; Tornavölgyi Krisztián plébános, érseki irodaigazgató; Tamás Zoltán káplán; valamint Darnai János atya, a Padányi Katolikus Iskola lelki igazgatója.

A szentbeszédben elhangzott: Jézus Krisztus úgy közelít hozzánk, hogy saját életét kínálja nekünk: „Élj így! Az Atya így szeret téged, ennyire szeret téged! Van lehetőséged legyőzni gyengeségedet, korlátaidat, bűneidet, gőgödet, önzésedet!” Óriási ajándék – Jézus Krisztus halálában és feltámadásában a Mindennel találkozunk.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Egri Főegyházmegye; Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Győri Egyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

