Húsvétra készülve – Két imafüzet jelent meg az Új Ember kiadványok sorozatban

A novena (a latin novem szóból származik, ami kilencet jelent) egy hagyományos katolikus ájtatosság, amelyben kilenc egymást követő napon nyilvános vagy magán imát ajánlanak fel egy bizonyos kérés vagy szándék, vagy egy különleges ünnep megünneplésére való felkészülés miatt.

Kalkuttai Szent Teréz döntése, hogy alázatosan szolgálja a szegények legszegényebbjeit, életre keltette a szeretet evangéliumát. Szavaival és tetteivel Teréz anya a hívők és nem hívők szívét egyaránt megérintette, átlépve a társadalmi, vallási, kulturális és nemzetiségi korlátokat. Élete rámutat, hogy Isten még ma is szereti a világot.

Teréz anya titka egyszerű volt: megengedte Jézusnak, hogy teljes mértékben átvegye az életét, hogy cselekedhessen benne és rajta keresztül. Teréz anya küldetése, hogy Jézus világosságához vezessen bennünket, és segítsen mindannyiunknak az Ő fényének lenni, továbbra is folytatódik.

Amit évekkel ezelőtt írt, az ma még hatékonyabban valósul meg, amikor a mennyből közbenjár értünk: „Imádkozom, hogy mindegyikőtök legyen szent, és így terjessze a szeretetet mindenütt, amerre jár. Gyújtsd meg az Ő igazságának fényét minden ember életében, hogy Isten továbbra is szeresse a világot rajtad és rajtam keresztül.”

Először Szent Iréneusz írta le úgy Máriát, mint a csomók kioldóját Adversus haeresis (A hamis gnózis leleplezése és cáfolata) című írásában:

Éva engedetlenségének csomóját Mária engedelmessége oldotta ki. Amit a szűz Éva szorosra kötözött hitetlensége által, azt a szűz Mária kiszabadította hite által.

Ferenc pápa, még Bergoglio érsekként, több más Mária-ábrázolással együtt a Csomóoldó Boldogasszony képét is rágravíroztatta egy kehelyre, melyet XVI. Benedeknek adott ajándékba; az ötvös később elkészítette ennek a kehelynek a pontos mását, és az argentin nép nevében Ferenc pápának ajándékozta.

A Csomóoldó Boldogasszony kegyképe az augsburgi templom déli apszisában található, a Beatae Mariae Virginis de Bono Consilio-oltárnál, melyet a Langenmantel család 1700 körül, a századforduló alkalmából adományozott a templomnak. A festményt Hieronymus Ambrosius Langenmantel (1641–1718), az augsburgi Szent Péter-monostor papja rendelte meg, hálából Szűz Mária közbenjárásáért, melynek köszönhetően nagyapja, Wolfgang Langenmantel (1586–1637) és nagyanyja túljutottak egy súlyos házassági válságon.

Az Imakilenced – „Jézus az én mindenem mindenben” Novena Kalkuttai Szent Terézhez az Ő imáiból és az Imakilenced Csomóoldó Boldogasszonyhoz című füzetek megvásárolhatók az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhetők az Új Ember online könyváruházban.

