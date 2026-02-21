Huszadik alkalommal várták a katolikus osztályok diákjait a nagyváradi hittanversenyre

A huszadik évforduló jegyében megszervezett, az első esemény témáját is felidéző megmérettetés tizenegy iskola csapatait várta a Körös parti városba. Míg a világ a Bálint-nappal volt elfoglalva, addig a nagyváradi püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, az esemény szervezői a versenyzőket és kísérőiket várták. A versenyre a négy, magyar ajkú híveket pasztoráló egyházmegye területén működő tizenegy intézmény küldött csapatokat.

A Csíkszeredából, Gyimesfelsőlokról, Gyulafehérvárról, Gyergyószentmiklósról, Kézdivásárhelyről, Marosvásárhelyről, Nagykárolyból, Nagyváradról, Szatmárnémetiből, Székelyudvarhelyről és Temesvárról érkezett, népviseletbe öltözött diákok háromfős csoportjai gyülekeztek a verseny napján kísérőikkel. Érdekességként említhető, hogy a felkészítő és kísérőtanárok közt immár évről évre vannak olyanok, akik évekkel ezelőtt még diákként voltak jelen.

Az idei megmérettetés témája ugyanaz volt, mint az első alkalmon is: a fiataloknak Bogdánffy Szilárd nagyváradi és Scheffler János szatmári vértanú püspökök, valamint Márton Áron erdélyi püspök életével és munkásságával kellett mélyrehatóbban megismerkedniük. A versenynek volt egy „házi” szakasza is, amikor a diákoknak plakátot kellett készíteniük, kerekasztal-beszélgetést vagy imaalkalmat kellett szervezniük iskolatársaiknak. Az elkészült plakátokat, kreatív alkotásokat egymásnak is bemutathatták péntek este, az ismerkedés alatt. A versenyről magáról az elméleti rész sem hiányozhatott, ám kétségtelen, hogy a legizgalmasabb mégiscsak azoknak a jeleneteknek az előadása volt, amelyekkel a kijelölt személyek egyikének életéből mutattak be epizódokat a résztvevők, felvázolva emberi nagyságukat.

„Ezekben a produkciókban vált igazán láthatóvá, mi érintette meg a fiatalokat, miben erősödtek meg, és hogyan visszhangzik bennük a szent életű főpapok példája” – fogalmaztak a szervezők.

Másnap, február 14-én, szombaton reggel került sor a Hivatások nyomában verseny megnyitó ünnepségére a Szent László Római Katolikus Líceum kápolnájában, ahol a Böcskei László megyéspüspök által celebrált szentmise után Benedek Ramóna hitoktató, főszervező, Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes és Konrád Katalin iskolaigazgató köszöntötték a jelenlévőket. Kalamár Mária igazgatóhelyettes Csíkszentdomokosról egy Márton Áron-idézettel bátorította a diákokat, majd Nóda Mózes, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója a zsűri elnökeként megnyitotta a versenyt.

Míg a zsűri az értékelést végezte, a délután során a fiatalok megnézhették a püspöki palota kiállítótereit Lakatos Attila történész vezetésével. Ezt követően interaktív foglalkozáson vettek részt a hivatás szépségéről és kihívásairól, amelyet Vass Csaba lazarista és Modi Apolka Blanka vincés nővér tartottak. A délután egyik kiemelkedő eseménye volt, amikor korábbi versenyzők – Bőjte Csongor, Gyarmati Noémi, Jakab Orsolya, Kovács László, Mike Erwin, Turtureanu Róbert, Veres Janka Eszter, Vinkler Valter – osztották meg személyes élményeiket és tapasztalataikat. A visszapillantást Ferencz Emese, a Mária Rádió műsorszerkesztője, maga is korábbi résztvevő vezette.

A verseny különböző szakaszainak pontjait összegezve a szervezők közlése alapján az alábbi eredmény született: a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai nyerték a jubileumi, XX. Hivatások nyomában hittanversenyt, összesített pontszámuk 78,88. Őket követik sorrendben a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum (78,03), illetve a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (77,92) csapatai.

Dicséretet kapott a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum (75,60), illetve a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium (74,47) csapata.

Február 14-én, a díjkiosztó ünnepségen – amelynek a római katolikus püspöki palota díszterme szolgált helyszínül – a verseny tanulságait zsűritagként Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője összegezte. Szólt még a jelenlevőkhöz Alin Ștefănuț főtanfelügyelő és Florin Negruțiu szaktanfelügyelő is.

A verseny hivatalos helyezéseinek elismerésén kívül a szervezők tizenhat különdíjat osztottak ki különböző szempontok alapján. Minden részt vevő csapat különdíjban részesült valamilyen kvalitása elismeréseként, emellett a temesvári, szatmári és nagyváradi csapatok két-két, illetve a csíkszeredai csoport három különdíjat vihetett haza, köztük kiadónk elismerését is.

Bővebb információ és további fényképek Benedek Ramóna hitoktató, a verseny szervezője beszámolójában találhatók.

Szöveg: Dénes Gabriella

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír