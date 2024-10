Huszonkét éve működik a hévízi Szent Lukács Idősek Otthona

Ez a nap is a gondoskodó szeretet jegyében telt a veszprémi érsekség intézményében. A kápolnában Szabó János gazdasági helynök mutatott be ünnepi szentmisét, a környék papjainak koncelebrálásával. Emlékeztetett: az Egyház életében mindig jelen volt a szegényekről, a rászorulókról, a betegekről és az idősekről való gondoskodás. A Szent Lukács-idősotthont is ez a szándék hívta életre 22 évvel ezelőtt.

„Nagyon fontos, hogy ezek az intézmények valóban otthonok legyenek a szó szép és szent értelmében. A test-lélek-szellem egységében élő ember megpihenhessen a falai között, és egyben erőt is gyűjthessen. És soha sehol ne váljanak ezek a gyönyörű létesítmények olyan szánalmas intézménnyé, elfekvővé, ahol reménytelenül peregnek az ott lakók napjai, a végállomásig” – mondta a gazdasági helynök.

Az aulában Karácsonyné Kiss Enikő intézményvezető elmondta: több mint két évtizede azon dolgoznak, hogy ez a hely valódi otthont nyújtson mindazoknak, akik ide érkeznek. „Ez a 22 év teli volt kihívásokkal és örömökkel, de ami mindvégig változatlan maradt, az az elkötelezettség a gondoskodás, a szeretet és a támogatás iránt, amit minden lakónknak igyekeztünk megadni. Intézményünk célja mindig is az volt, hogy biztonságot és melegséget nyújtsunk az itt lakóknak, s úgy hiszem, ez sikerült is.”

Karácsonyné Kiss Enikő ezután átadta az intézmény kitüntetését, amelyet idén is hárman kaptak: Csonka Istvánné lakó, Szijjártó László, a főegyházmegyei karitász lelki igazgatója és Németh Kornélia szociális gondozó.

A fiatalon vértanúhalált halt Bódi Mária Magdolna életét bemutató tárlatot Szakács Péter, Révfülöp plébánosa ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Hosszú eljárás után, idén május 23-án Ferenc pápa elismerte a vértanúságát, ezzel engedélyt adva Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására.

Forrás, fotó és videó: Veszprémi Főegyházmegye/Hévízi Televízió

