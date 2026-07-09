Huszonnégy férőhellyel bővült a szekszárdi Ezüstfenyő idősotthon

Öt éve vette át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szekszárdi Gondviselés Háza Ezüstfenyő Idősek Otthonának fenntartását. Az elmúlt időszak fejlesztéseinek újabb mérföldkövéhez érkezett az intézmény: július 2-án jubileumi ünnepség keretében adták át a teljeskörűen felújított, korszerű ötödik pavilont, amelynek megnyitásával az otthon férőhelyeinek száma 126-ról 150-re emelkedett.

Az új lakóegység kialakításakor kiemelt szempont volt, hogy az intézmény különböző élethelyzetű és eltérő gondozási szükségletű idősek számára is megfelelő környezetet tudjon biztosítani. A felújított épületrész magasabb komfortfokozatú szobákkal és saját fürdőhelyiségekkel várja a lakókat. Az otthon továbbra is arra törekszik, hogy a gondjaira bízott emberek számára biztonságos, emberközeli és élhető otthont teremtsen.

„Az elmúlt öt évben a mi gondolkodásunk is sokat változott. Ma már nemcsak azt nézzük, miből tudunk gazdálkodni, hanem azt is, miben tudunk fejlődni – mondta el az ünnepélyes megnyitó alkalmából Krieser Henriett, az intézmény vezetője. – Az új pavilon ennek a szemléletnek is a megvalósulása. Olyan környezetet szerettünk volna kialakítani, amely egyszerre szolgálja a lakók biztonságát, méltóságát és életminőségét.”

A bővítés egy több éve tervezett fejlesztési folyamat része. Az intézmény átvételekor már látható volt, hogy a korábban kihasználatlan épületrészek hosszú távon lehetőséget teremthetnek a férőhelyek bővítésére és az ellátási formák továbbfejlesztésére.

„Öt évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy ilyen rövid idő alatt eljutunk odáig, hogy egy ekkora bővítést valósíthatunk meg – fogalmazott Jónás Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-dunántúli Régiójának regionális ügyvezetője. – Számunkra minden fejlesztés kiindulópontja ugyanaz a kérdés: mi a társadalmi igény, és hogyan tudunk arra jól reagálni. Ez a pavilon ennek a közös munkának az eredménye, de egyben a következő évek feladatai felé is utat nyit.”

A jövő fejlesztései is ezt a szemléletet követik: az intézmény célja, hogy a férőhelybővítés mellett olyan szolgáltatásokat és közösségi tereket alakítsanak ki, amelyek még teljesebb választ adnak az idős emberek és családjaik változó szükségleteire, miközben továbbra is az emberi méltóság, a személyre szabott gondoskodás és a közösséghez tartozás élménye áll az ellátás középpontjában.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír