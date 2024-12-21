Idén is megrendezik a szállást keres a Szent Család ájtatosságot Pécs belvárosában

A résztvevők a Szent István tér – Ferencesek utcája – Széchenyi tér útvonalon haladva érkeznek meg a város főterén felállított betlehemhez.

A rövid séta során három állomáshelyen – a székesegyház déli kapujánál, a ferences templomnál, majd a Széchenyi téren – a Szentírásból vett részletekkel elevenítik fel, hogyan keresett szállást a Szent Család a júdeai Betlehemben, s hogy mi történt a születés éjszakáján. A résztvevők találkozhatnak a karácsony mindnyájunkhoz szóló üzenetével, mely szerint

Mária, József és a kisded Jézus csak arra várnak, hogy szállást találjanak az emberi szívekben.

A programon való részvétel ingyenes. A szervezők minden érdeklődőt nagy szeretettel hívnak és várnak, hogy idén is együtt keressenek szállást a Szent Családnak.

A menet a Széchenyi térre érkezését követően – a Pécsi Advent programsorozatának részeként –, 17 órakor Felföldi László megyéspüspök ünnepi köszöntőt mond, és meggyújtja a negyedik gyertyát a város adventi koszorúján.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

