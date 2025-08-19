Idén is nagy sikere volt a Görögkatolikus Metropólia nyugdíjasoknak rendezett tudásolimpiájának

Lezárult a Görögkatolikus Tudásolimpia nyugdíjasoknak szóló 2024/25-ös versenye, amely immár közel tíz éve kínál értékes találkozási és tanulási lehetőséget az idősebb korosztály számára – adta hírül a Hajdúdorogi Főegyházmegye augusztus 20-án.

Évtizedes hagyomány a nyugdíjas tudásolimpia, melyet a közösség idős tagjai számára rendez meg a Görögkatolikus Metropólia.  A szervezők – hagyományosan a  Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola – bíznak abban, hogy a verseny továbbra is éltető forrása marad a szellemi frissességnek, a közösségi élményeknek és a hitből fakadó örömnek.  

A kifejezetten nyugdíjasoknak szóló Görögkatolikus Tudásolimpia értékes találkozási és tanulási lehetőség az idősebb korosztály számára. A 2024/25. évi versenyt a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola szervezte és bonyolította le.

A rendezvény célja évről évre az, hogy a résztvevők megmérettethessék tudásukat, közben pedig közösségben, baráti légkörben élvezhessék a tanulás és a szellemi kihívások örömét.

Az idei versenyre az ország számos településéről érkeztek jelentkezők, akik sokféle témakörben – egyháztörténelemből, biblikus, liturgikus ismeretekből – bizonyíthatták felkészültségüket.

A szervezők számára külön öröm, hogy a Tudásolimpia évről évre nemcsak a szellemi aktivitás, hanem a közösségépítés fóruma is, ahol a nyugdíjaskorúak találkozhatnak, beszélgethetnek egymással, tapasztalatot cserélhetnek, és új barátságokat köthetnek.

Az esemény mottóját idén is a Szentírás szavai adták: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt 90,12)

A díjakat Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita adta át. 

Az idei versenyeredmények ITT olvashatóak.

Forrás és fotó: Görögkatolikus Metropólia

