Idén is szállást keresett a Szent Család a pécsi belvárosban

Az első alkalommal 2021-ben megrendezett programból immár hagyomány lett, amelyhez idén is több százan csatlakoztak.

Gyermekek, fiatalok és idősebbek a Dóm tértől a Széchenyi térig tartó rövid séta során közösen idézték fel az angyali üdvözlet, az Úr angyalának Józsefnél tett látogatása, valamint a Megváltó születésének eseményeit. Idén is csatlakozott a résztvevőkhöz Péterffy Attila pécsi polgármester és Zag Gábor alpolgármester is.



Több állomásnál megállva a résztvevők a Szentírásból vett részletekkel idézték fel a Krisztus születése éjszakáján történteket.

A ferencesek templománál hagyományosan horvát nyelvű népénekekkel köszöntötték a betlehemi gyermek érkezését.



Az ötödik alkalommal megtartott Szállást keres a Szent Család elnevezésű ájtatosság koordinátora Kovács József ifjúsági referens lelkipásztor volt. Az ájtatosságot kísérő zenei felvételek előzetes összeállításában és hangszerelésében Kovács Szilárd Ferenc, a pécsi székesegyház orgonaművész zeneigazgatója működött közre.



A különleges felvonulást követően Felföldi László pécsi megyéspüspök a betlehemi lánggal gyújtotta meg Pécs város adventi koszorúján a negyedik, a szeretetet jelképező gyertyát.

Az ünnepi ceremónia résztvevője volt Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora is.



A lángot az ájtatosság résztvevői hozták magukkal a zsúfolásig megtelt Széchenyi tér adventi forgatagába.



A gyertyagyújtás előtt Felföldi László rövid köszöntőjében elmondta, a karácsonyra való készület egyik nagy titka, hogy az ünnepet együtt, közösségben éljük meg. Kiemelte, a menetben magukkal hozták a Fényt, a betlehemi gyermek fényét, mert az élet sötét pillanataiban csak egy belső fény, a krisztusi fény tud bennünket segíteni, mely ajándékként ad erőt és biztonságot.

Isten ajándékot adott nekünk, megmutatta az embernek az Embert. Megmutatta, hogy mi is mindnyájan ajándékai vagyunk egymásnak.



„Kívánom, hogy

karácsony ünnepének legnagyobb ajándéka az legyen, hogy együtt vagyunk, leülünk a családi asztalhoz és közösen ünneplünk. Legyünk ebben igényesek, legyen ennek kultúrája, legyen benne Szentírás-olvasás, éneklés és közös imádság,

mert egy ünnep vagy lelkileg ad töltekezést, vagy egészen mássá válik. Ezt kell nekünk a karácsony titkában felelősséggel megélnünk, ajándékoznunk és teljesítenünk” – fogalmazott a főpásztor, aki örömmel és szeretettel megáldott karácsonyt kívánt az adventi forgatag résztvevőinek.

