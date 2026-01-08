Igazságosságot és békét Venezuelának és népének! – A Justitia et Pax Europa nyilatkozata

A Justitia et Pax Europa (Igazságosság és Béke Európa) társelnöksége mély szolidaritását kívánja kifejezni a venezuelai nép iránt, amely évek óta szenved nehézségektől, instabilitástól, és most újabb fájdalmas próbatétel előtt áll. Szeretnénk továbbá testvéri közelségünket kifejezni a szerte a régióban működő Justitia et Pax bizottságoknak, amelyek odaadóan és gondoskodva kísérik a rászorulókat.

Csatlakozunk XIV. Leó pápa mély aggodalmához a venezuelai események miatt, és ahhoz a felhívásához, hogy „minden más szempontot megelőzően a szeretett venezuelai nép javának kell érvényre jutnia”. Emlékeztetünk a nemzetközi jog tiszteletben tartásának fontosságára, beleértve a szuverenitás és a területi integritás alapelveit, valamint minden személy emberi és polgári jogainak tiszteletben tartását.

A Venezuelai Püspöki Konferenciával együtt kérjük Istent, hogy adjon „minden venezuelainak nyugalmat, bölcsességet és erőt”, hogy az erőszak minden formája legyőzhető legyen, és az igazságosság és a béke útját kövessék.

Vízkereszt ünnepének alkalmával imádkozunk a Latin-amerikai és Karib-térségi Püspöki Konferenciák Tanácsának (CELAM) elnökségével együtt, hogy a „betlehemi csillag megvilágítsa az éjszakát és új utakat nyisson meg, még akkor is, ha minden bizonytalannak tűnik”, hogy mindenki együtt dolgozhasson egy reményteljes és békés jövőért, lehetővé téve, hogy minden venezuelai méltósággal és harmóniában élhessen saját országában.

Az Justitia et Pax Europa társelnökei:

+Antoine Hérouard dijoni érsek

Maria Hammershoy, a Caritas Danmark (Dánia) igazgatója

Dijon/Koppenhága, 2026. január 6.

Forrás: Justitia et Pax Europa és MKPK Caritas in Veritate Bizottság

Fotó: Caritas in Veritate Bizottság

Magyar Kurír