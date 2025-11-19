Így szólt Jézus! – Evangélium gyerekeknek vasárnapról vasárnapra az új egyházi évben is

A hamarosan kezdődő A egyházi évre szóló, zöld borítós Így szólt Jézus című kiadvány főként Máté könyve alapján meséli el Jézus történetét. Ugyanúgy, mint az előző kötet: nem elejétől a végéig, hanem az egyházi év időrendjét követve, (majdnem) abban a sorrendben, ahogyan az evangéliumot vasárnapról vasárnapra hallhatjuk a szentmisén, kezdve advent első vasárnapjától egészen Krisztus király ünnepéig.

Az eredeti kötet spanyol készítői és a magyar kiadás közreműködői gondos kézzel és figyelmes szívvel a mai gyerekek nyelvére „fordították le” az Újszövetség igéit. A színes illusztrációk és az evangéliumok után következő, korosztályok szerint megfogalmazott reflexiós feladatok is mind azt a célt szolgálják, hogy a gyerekek bátran vonatkoztassák saját életükre Jézus szavait, s próbálják meg minél jobban magukévá tenni és a szívükben megőrizni.

„Az Így szólt Jézus – evangélium gyerekeknek vasárnapról vasárnapra már a maga letisztult arculatával, kedves grafikáival hívogat, hogy vegyük kézbe. Komplex élményt ad: nem csak jó pedagógiai eszköz, annál sokkal több: hiszem, hogy lelki változást tud okozni. Megdolgoztatja a gyerekeket, és ezáltal elmélyíti a Szentírást, hiszen alkalmas arra, hogy – amint Szent Ignác fogalmaz – belsőleg ízlelgessük az Úr szavait” – fogalmazott tavaly, az Így szólt Jézus első, C egyházi évre szóló kötete megjelenésekor Tornya Erika RSCJ, A Szív jezsuita magazin főszerkesztője.

Az idei folytatás felépítése hasonló az azonnal népszerűvé vált és több ezer példányban elkelt első kötetéhez, ugyanakkor szinte minden sora és rajza különbözik attól.

A kiadvány sokféle helyzetben és közösségben bizonyulhat hasznos segítségnek:

• Családi körben, ha valamilyen nyomós ok miatt nem jutunk el a vasárnapi szentmisére, akkor az Úr napjának megszentelésére méltó eszköz lehet, ha az aznapi evangéliumi részletet hangosan fölolvassuk, s utána közösen végigbeszélgetjük a gyerekekkel a reflexiós kérdéseket, és esetleg egy-egy énekkel, vagy a kötetben részletesen bemutatott Jézus-imával is kiegészítjük.

• Egyházi iskolákban és óvodákban sok helyen van heti közös áhítat, amikor az adott heti evangéliumot hallgatják meg és beszélik át a gyerekek, akár előre, akár utólag. Ezeken az alkalmakon bátran olvashatjuk az evangéliumi igehelyek helyett az itt szereplő szövegeket, hiszen végig hűségesek vagyunk az eredeti mondanivalóhoz, a nyelvezet pedig segíti Jézus tanításának könnyebb befogadását és követését.

• Az Így szólt Jézus megtalálhatja a helyét a templomokban is. Szentmisén természetesen csak hivatalos fordításban olvassuk fel az evangéliumot, de akár a szertartás előtt közvetlenül, akár plébániai hittan vagy közösségi alkalom keretében átvegyük a gyerekekkel az arra a hétre szóló Igét.

• Jó szívvel ajánlja a Jezsuita Kiadó a kötetet felnőtteknek is. Nem csupán azért, mert mindannyiunknak gyerekké kell lennünk, ha be akarunk jutni a mennyek országába, hanem azért is, mert a „gyereknyelvű” tömörítés ad egy fókuszt, megragadja az evangéliumi rész egy lehetséges kulcsát, és ezzel alapját adhatja a készületnek, hogyan kapcsolhatók Jézus igéi a mai problémáinkhoz, kérdéseinkhez.

Végül egy újdonság: már az első kötet készítése során felmerült, hogy jó volna fogódzót adni az olvasóknak, mikor melyik vasárnapnál is nyissák ki a könyvet. Ebben nyújt segítséget az Így szólt Jézus illusztrációit és színvilágát idéző ajándék könyvjelző, amely az A egyházi év 2025/26-os naptári évre eső vasárnapjai között igazít el.

„Miután tanulmányaim befejeztével hazaköltöztem Rómából, és elkezdtem a szolgálatomat a Jézus Szíve jezsuita templomban rögtön le is csaptam egy kötetre. Minden vasárnap úgy állok ki prédikálni, hogy a kezemben van az Így szólt Jézus. Többször inspirálódok belőle. Segít megérteni, hogy mi okozhat nehézséget egy adott evangéliumi szakasz megértésében a gyerekeknek, emellett a képanyag és főként a korosztályokra bontott gyakorlatok teszik igazán élővé és a hétköznapokban megélhetővé a szöveget. Igazán remek, hogy a Jezsuita Kiadó jóvoltából magyarul is elérhető!” – mondta el a kötetről Timár Dániel SJ, a budapesti Jézus Szíve jezsuita templom diakónusa, a családos misék felelőse.

Lapozzon bele a kötetbe, és rendelje meg a kiadványt a Jezsuita Kiadó webboltjából, illetve keresse a nagyobb könyvesboltokban!

A kötet akciós áron lesz megvásárolható december 5-én, a Jezsuita Kiadó adventi könyvvására alkalmával.

Legyen szó saját gyerekekről, keresztfiúkról és -lányokról, unokákról, unokatestvérekről, remek ajándék adventre, mikulásra, karácsonyra – vagy „csak úgy”.

Így szólt Jézus (A év) – Evangélium gyerekeknek vasárnapról vasárnapra A év

Szöveg: José María Rodríguez Olaizola SJ

Illusztrálta: Cova Bayón

Fordította: Végh Dániel

A reflexiós feladatokat összeállították: Elek László SJ, Paszternákné Tóth Júlia és Végh Dániel

Szöveggondozás: Paszternákné Tóth Júlia

A magyar kiadást lelkipásztori szempontból lektorálta: Elek László SJ

Forrás és fotó: Jezsuita Kiadó

