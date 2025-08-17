II. Pius pápa leveleskönyve – Érsekségi ékességek (149.)

A szerző 1405. október 18-án született az itáliai Siena közelében fekvő Corsignanóban. Iskoláit Sienában és Firenzében végezte: humanista műveltséget szerzett és jogi tanulmányokat folytatott. Az 1439-ben tartott bázeli zsinaton különböző egyházi méltóságok szekretáriusaként tevékenykedett, majd Niccolo Albergati bíboros diplomatája lett. A zsinaton megválasztott V. Félix ellenpápa (1440–1449) titkáraként a konciliarizmus híve volt. Később III. Frigyes német király (1440–1493) szolgálatába lépett. A mindeddig laikus Piccolominit az 1446-os esztendőben szentelték pappá, ekkor már IV. Jenő római pápa (1431–1447) mellett állt. Hatására III. Frigyes és a német választófejedelmek is IV. Jenőt ismerték el pápának. IV. Jenő halála után az Apostoli Szentszéknek tett szolgálataiért régi barátja és munkatársa, a humanista V. Miklós pápa (1447–1455) nevezte ki előbb Trieszt, majd Siena püspökévé. V. Miklóst a pápai trónon III. Callixtus pápa (1455–1458) követte, aki bíborossá kreálta Aeneas Silvius Piccolominit. A Szentatya után az újonnan összeült konklávé 1458. augusztus 19-én választotta pápává a kardinálist, aki Szent Péter utódaként a II. Pius nevet vette fel. Pápaként legfontosabb feladatának a török terjeszkedés visszaszorítását tartotta. 1463 októberében pápai bullában a keresztes hadjáratot hirdetett, amelyben a Pápai Állam Magyarország, Velence és Burgundia segítségére számíthatott. Szándéka ellenére a pápa azonban már nem állhatott a hadak élére, ugyanis 1464. aug. 15-én Anconában meghalt.

Aeneas Silvius Piccolomini, a humanista polihisztor gazdag irodalmi munkásságának kiemelkedő történeti jelentőségű darabja az Epistolae familiares (Családi levelek) címen megjelent levélgyűjtemény.

A 15. századi humanista tudósok Ciceró példáját követve művelték a levélirodalmat. Ezek a levelek azzal a szándékkal íródtak, hogy leveleskönyvekben nyomtatásban is napvilágot látva számos olvasóhoz eljussanak. Az Epistolae familiares Aeneas életének négy jelentős állomása – császári szekretárius, sienai püspök, kardinális és pápa – alatt keletkezett leveleket tartalmazza. A kor államférfiaival, egyházi vezetőivel, diplomatáival folytatott levelezésének számos magyar vonatkozása is van. Lényeglátó alapossággal beszéli el e viharos történeti korszak eseményeit. Részrehajlás nélkül tudósít ezen időszak gondolkodásmódjáról, szokásairól, műve ezért a 15. század megkerülhetetlen történeti forrása.

A Veszprémi Érseki Könyvtárban őrzött mű Hornig Károly veszprémi püspök magánkönyvtárát gazdagította. Eredeti kötését nem ismerjük. A napjainkban megcsodálható három bordára fűzött, fatáblás, kapcsokkal ellátott egészbőr kötés reneszánsz stílusú vaknyomásos díszítésén a külső sávban egymással szembefordított tölgyfamakkos növényi motívumok között SKA-LICZ feliratok is megtalálhatóak. Az egyszerű kiállítású, iniciálékat nem tartalmazó rubrikálatlan példánynak feltételezhetően több tulajdonosa volt. Erről tanúskodnak a lapszéleken olvasható, különböző kéztől származő bejegyzések.

Könyvészeti adatai: Pius II. papa: Epistolae Familiares. Ed. Nicolaus de Vuile. Nünberg : Anton Koberger XVI. Kal. Jun. 1496. 4° 348 ff.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

Magyar Kurír