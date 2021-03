Imádkozom minden apáért – Interjú Spányi Antal megyéspüspökkel Szent Józsefről

– Szent József ünnepe Székesfehérváron nagy hagyományokkal rendelkezik. Püspök úr a pandémia előtt sok családdal tartott kapcsolatot, belelátott az apák életébe. Mit jelentett azok számára ez az ünnepi alkalom, akik évről évre eljöttek áldást kérni ezen a napon?

– Szent József ünnepe itt, Székesfehérváron fontos ünnepe az egykori szemináriumi templomnak. A búcsú napján ott szoktunk összejönni, és ott történik az a különleges szertartás, amellyel az édesapákat megáldjuk. Nagy öröm volt számomra minden esztendőben, hogy a férfiak, az apák akár messzebbről is eljöttek erre a szentmisére, mert érezték, hogy van egy olyan példakép előttük, akitől tanulni tudnak. És érezték, mennyire fontos, hogy kegyelmet kapjanak, áldásban részesüljenek. Mert pontosan tudták, hogy az élet megpróbál mindenkit, az apákat is megpróbálja, nekik sem könnyebb az életük. Az életben való helytálláshoz pedig szükségük van Szent József közbenjáró imájára, az ő példájára, az általa kieszközölt, kiimádkozott kegyelmekre.

– A Szent Család alappillére Szent József volt, az ő odaadása mellett Mária és Jézus biztonságban érezhette magát. Hogyan találjanak rá az apák erre a Szent József-i útra a mostani pandémia időszaka alatt, amikor különösen nagy szüksége van a családoknak a stabilitásra?

– Szent József egy olyan szent, akit viszonylag ritkábban emlegettünk, ezért Ferenc pápa bevezette, hogy a szentmise kánonjában mindig megemlékezzünk róla, mint Szűz Máriának a jegyeséről. Jó, hogy újra meg újra, szentmiséről szentmisére találkozunk vele, még ha csak egy pillantást is vetünk az ő alakjára, ez akkor is sokat jelent a hívő ember számára. Mert

Ezeken is túl tudott lépni, mert kereste, hogy mi az Isten szándéka vele, hogy azt a küldetést, amelyet férfiként kell megélnie, Isten akarata szerint tegye. Kereste, hogyan tudja szeretni Szűz Máriát, hogyan tud gondoskodni a családjáról, hogyan tud helytállni a mindennapi életben, vállalva az élet keresztjeit, szenvedéseit.

– Szent József megmutatta, a legjobban egy apa taníthat meg arra, hogy az értékeinkért ki kell állnunk, még ha az áldozatokkal is jár. De hogyan mutat rá az ő élete az örömre, a boldogságra, amit mindannyian keresünk, várunk az életünkben?

– Szent József kereste, hogyan tudja megélni – erről ugyan kevesebb szó esik a Szentírásban, a szent hagyományban – azokat az örömöket, amelyek nyilván hozzátartoztak az ő életéhez, a Szent Család mindennapjaihoz is. Szent József az Isten szándékát kutatta, és mélyen megértette, hogy az ember útja csak akkor lehet boldog, hogyha a földi vágy, az emberi út rá van hangolva az Isten tervére. Ezért mindig azt nézte, hogy az Isten mit vár tőle, hogyha van egy adott szituáció, amiben benne vagyok, amiben kihívásokkal találkozom, akkor ebben mit vár tőlem az Isten. Tudta, hogy ez sokszor nem könnyű, hogy van próbatétel, ami nehéz, ami szenvedést is hordoz. S tudta, hogy ezt nem elég vállalni, kell hozzá az Isten kegyelme, amit ő készségesen elfogadott.

Olyan szép, amikor a Szentírásban olvassuk, hogy álmában is az Istenre volt hangolódva, nyilván azért, mert nappal is vele élt. Ébrenlétben és álomban, munkában és pihenésben, helytállásban és a lazításban is együtt volt mindig az Istennel.