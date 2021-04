Indiában drámai a járványhelyzet, az egyházak a rászorulók segítségére sietnek

A mumbai főegyházmegyében egyelőre azt jelentették be, hogy a templomok április 30-áig maradnak zárva. Oswald Gracias bíboros, Mumbai érseke útmutatót tett közzé a szentségek kiszolgáltatásához és a temetésekhez, videoüzenetben buzdítja a papokat, hogy tartsanak be minden óvintézkedést. A keresztség, bérmálás csak korlátozott számú résztvevővel engedélyezett, a házasságkötéshez a hivatalos kormányzati szervektől kell engedélyt kérni, mert kijárási korlátozás van érvényben. A bengalurui főegyházmegyében is felfüggesztettek minden nyilvános szertartást, de a templomok nyitva maradnak.

India jelenleg a koronavírus-járványtól leginkább sújtott országok közül – az Egyesült Államok és Brazília után – a harmadik a sorban. A 200 milliós lakosú Uttar Prades államban terjed a legintenzívebben a járvány, de kritikus a helyzet Odisa (Orisza), Pandzsáb, Cshattíszgarh, Ándhra Prades, Bihar és Nyugat-Bengál államokban is.

Narendra Modi miniszterelnök április 20-án bejelentette, hogy a járvány második hulláma (Indiában a mostanit nevezik a pandémia második hullámának, mert a világszerte első, tavaly tavaszi hullám lényegében nem érintette a szubkontinenst – a szerk.) viharként sújtott le az országra, de azt kérte a helyi vezetőktől, hogy a teljes kijárási korlátozást csak utolsó eszközként vezessék be. A nemzethez intézett beszédében önfegyelmet kért, és azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek személyes felelőssége a járvány megfékezése.

A második hullám során a PEW Research Center adatai alapján 32 millió ember került a szegénységi küszöb alá, a középosztály tagjai nélkülözők lettek. Megfigyelők szerint a járvány több évtizedre vetette vissza a gazdasági és társadalmi fejlődést az országban, ahol azért küzdenek, hogy százmilliókat emeljenek ki a szegénységből. Dzsajati Gos gazdasági szakértő úgy látja, a Covid-járvány hatalmas mértékben lelassította India növekedési ütemét, és a korábbinál sokkal nagyobb egyenlőtlenséget teremtett a társadalom tagjai között.

A keresztény egyházak a legnehezebb helyzetben lévők, a szegénységi küszöb alatt élők, a napszámosok, a bevándorló munkások segítségére sietnek. Dzsosuva Peter, az Indiai Egyesült Evangélikus-lutheránus Egyházak (UELCI) főtitkára szerint a legszegényebbeket sújtják a leginkább a korlátozások.

Minden keresztény felekezet fokozta a segítségnyújtást, támogatják a legszegényebbeket, ételt osztanak azoknak, akik elvesztették megélhetésüket. A kormány a járvány elején elrendelte, hogy csak a hivatalos állami szervezeteken keresztül lehet ételt és elsődleges szükségleti cikkeket osztani, és ezzel patthelyzetet teremtett az egyházak és a civil szervezetek számára. Később úgy rendelkeztek, hogy folytathatják tevékenységüket azzal a feltétellel, hogy tájékoztatják a kormányzatot az általuk végzett humanitárius tevékenységről és betartják az érvényben lévő rendelkezéseket.

Az országban április 26-ra meghaladta a 17 milliót az igazolt fertőzöttek száma. Hétfőre közel 353 ezer új fertőzöttet regisztráltak Indiában a helyi egészségügyi minisztérium adatai szerint. A hivatalos adatok is rekordszámú áldozatról szólnak, de valószínűleg még így sem tükrözik a valóságot.

Április 24-én például 2624 halottat jeleztek az elmúlt 24 órában. Gudzsarát állam Rádzskot városában tizenhárom halottat regisztráltak, az Asia News azonban közzétette egy helyi újságíró, Deepak Patel megfigyelését, miszerint három új krematóriumot kellett nyitni a városban és a helyi újság aznapi számában 267 halálhírt közöltek, a tizenhét oldalból hatot foglaltak el a gyászjelentések a megszokott egy oldal helyett. Sokak szerint országosan a közöltnél akár tízszer nagyobb lehet a halálos áldozatok száma. A kórházakban pedig már most nincs elég férőhely, sok helyen elfogyott az oxigén: szombaton egy delhi egészségügyi intézményben 20 beteg halt meg emiatt.

Szakértők többek között a korlátozások hiányával is magyarázzák a járvány robbanásszerű terjedését, ugyanis több államban választási kampány zajlik, és engedélyezték a tömeges, többmilliós hindu vallási zarándoklatokat is.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Fides; AsiaNews

Fotó: Avvenire; AsiaNews

Magyar Kurír