Indul a Pázmány Szenior Egyetem tavaszi féléve – Várják a jelentkezőket

A beiratkozott hallgatók nemcsak egyetemi szintű előadásokon vehetnek részt, hanem a kurzusok anyagát röviden összefoglaló kísérőfüzetet és a részvételt igazoló tanúsítványt is kapnak.

A járvány előtt a PPKE BTK budapesti, Mikszáth Kálmán tér 1. szám alatti épületében tartották az előadásokat. A 2021-es előadás-sorozat az online térben indul.

A jelentkezési határidő: február 12., péntek Bővebb információt az aktuális kurzusokról és a jelentkezés menetéről, feltételeiről ITT találnak. A Pázmány Szenior Egyetem reklámvideóját ITT tekinthetik meg.

Szeretettel várnak a Pázmány Szenior Egyetem közösségébe minden régi és új érdeklődőt. A közösség nem csak az ötvenöt év fölötti korosztály számára nyitott!

A kurzus díja: 5 ezer forint. S hogy mit kínálnak ezért a jelképes összegért?

A 2020/21. tavaszi félév előadásai:

A Mediterráneum nagy korszakai III. (interdiszciplináris)

Kurzus napja: kedd (indul: február 16-án)

Kurzus típusa: online előre rögzített

Virtuális kalandozások Bécsben: Képzőművészet (művészettörténet)

Kurzus napja: szerda (indul: február 17-én)

Kurzus típusa: online élő

A játék (pszichológia) – bővebben a kurzusról ITT.

Kurzus napja: szerda (indul: február 17-én)

Kurzus típusa: online élő

A Seoltól a Walhalláig – vallási és túlvilágképzetek útvesztőjében (történelem)

Kurzus napja: csütörtök (indul: február 18-án)

Kurzus típusa: online élő

Járvány az irodalomban (irodalomtörténet)

Kurzus napja: csütörtök (indul: február 18-án)

Kurzus típusa: online élő

„Sodrásban” – A magyar film története a kezdetektől napjainkig (filmtörténet)

Kurzus napja: csütörtök (indul: február 18-án)

Kurzus típusa: online előre rögzített

A kurzusok tematikája letölthető ITT (a kurzuscímekre kattintva)

A Pázmány Szenior Egyetem (PSZE) 2014-ben azért jött létre, hogy a középkorú és idős generáció számára lehetőséget nyújtson egyetemi körülmények között szellemük fitten tartására és ismereteik bővítésére. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara által életre hívott és gondozott kezdeményezés a meghirdetés óta minden félévben több száz embert vonz különböző tudományterületi kurzusaira. A már bevetté vált témák (művészettörténet, pszichológia, történelem, irodalom) mellett más-más tudományterületek (szociológia, politológia, esztétika, germanisztika, kommunikáció- és médiatudomány, filmtörténet) is helyet kapnak félévről félévre.

A Szenior Egyetem sok más mellett talán abban is segít, hogy általa visszatalálunk ugyanabba a ritmusba, ugyanabba a kerékvágásba, mint aktív korunkban. De én azt gondolom, hogy van egy teljesen más, talán meglepő aspektusa is a kérdésnek. Az előadások révén a szó konkrét értelmében is és a kurzus tematikája által is kimozdulunk otthonról. Ez pedig egyszerűen fitten tart – fogalmazott Kőszeghy Miklós, a PSZE Kuratóriumának elnöke.

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír