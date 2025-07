Induljunk el újra és újra a krisztusi úton – Ternyák Csaba érsek a jász világtalálkozón

A július 26-án bemutatott koncelebrált ünnepi szentmise kezdetén a jász fiatalok nevében köszöntötték a főpásztort, megköszönve, hogy imádságaival erősíti a fiatalokat, akik szeretnék őseik hitét, értékeit továbbvinni.

Ternyák Csaba kifejezte, hogy minden évben nagy örömmel vesz részt a találkozón, s örömének adott hangot, hogy nagy létszámban vannak jelen a hívek, s köztük sok a fiatal.

Szentbeszédében az egri érsek a nap két ünnepe, a jász világtalálkozó és a Ferenc pápa által Szent Anna és Szent Joachim ünnepére meghirdetett idősek és a nagyszülők világnapja között vont párhuzamot a napi evangélium kapcsán, melyben Jézus tanításában boldognak mondja tanítványait.

Itt a Földön is szeretnénk boldogok lenni, de tudjuk, hogy Isten nem ezt a boldogságot szánja nekünk – szögezte le a főpásztor. – Jézus arról is beszél, hogy megkérgesedett a nép szíve, nehezen hallanak, a szemüket behunyják, a szívükkel nem értenek, nem tartanak bűnbánatot.

A kétezer évvel ezelőtt elhangzott szavak a mai korról is látleletet adnak – emelte ki Ternyák Csaba érsek. – Van, aki elutasítja Jézus evangéliumát, elfordítja szívét tőle. Mi is néha megtapasztaljuk önmagunkban, hogy mintha ilyenek lennénk: vitatkozunk Istennel, tagadjuk bűneinket, és nem akarunk bűnbánatot tartani. Pedig Jézus erre hív bennünket újra és újra.

Szent Anna és Szent Joachim segíthetnek abban, hogy rátaláljunk a boldogság útjára, és megmaradjunk rajta. Szent Anna szülte Szűz Máriát, a második Évát, akinek az igent köszönhetjük. Az első Éva nemet mondott Isten tervére; Mária, a második Éva elfogadta Isten üdvözítő tervét, hogy megváltsa az embert, s engedelmességével példát adott.

A főpásztor rámutatott: XIV. Leó pápa üzenetet küldött erre a napra, és ebben az üzenetben arra hívja fel a figyelmet, hogy a mostani szentévben, amely a remény éve, idős emberként is reménykedhetünk. Sirák fiának könyvében azt olvastuk, hogy azoké a boldogság, akik nem veszítették el reményüket. Az idős emberek hidat vernek a múlt és a jövő között. Minden évszaknak, az ősznek is megvannak a csodálatos színei, s az ősz ráadásul meghozza a maga gyümölcseit is. Meg kell tanulnunk jól öregedni – hangsúlyozta Ternyák Csaba.

A nők szerepére is ráirányítja ez a nap a figyelmünket, hiszen a hitben a nők sokszor a férfiak előtt járnak, s különleges hivatásuk van a hit továbbadásában is és a hivatások ébresztésében – mondta az érsek, emlékeztve, hogy a Jászságban nagyon sok hivatás született. Imádkozni kell azért, hogy itt is megkezdődjön egy megújulás, melynek már számos jele van a katolikus óvodákban, iskolákban, intézményekben – emelte ki Ternyák Csaba.

„Becsüljük meg egymást, becsüljük meg a keresztényeket, becsüljük meg a katolikusokat, becsüljük meg a jó embereket, és tegyük vonzóvá azt, hogy érdemes a boldogságra törekedni! Arra a boldogságra, amelyre az Úr Jézus hívta meg a követőit. Boldog a ti szemetek, mert lát, boldog a ti fületek, mert hall. Legyünk mi is boldogok, lássuk meg ezeket, halljuk meg az evangélium igéit, és induljunk el újra és újra a krisztusi úton!” – zárta tanítását a főpásztor.

