Ismét lesz magyar alkotás is a 100 betlehemi jászol című kiállításon a Vatikánban

A kiállítást december 8-án, pénteken délután 4 órakor a Bernini-oszlopsor bal oldali szárnyában Rino Fisichella érsek, az Evangelizációs Dikasztérium korábbi prefektusa és Francesco Di Nitto, Olaszország szentszéki nagykövete jelenlétében nyitják meg.

Az idei kiállítás a grecciói betlehemi jászol elkészítése 800. évfordulójának állít emléket, amely Jézus születésének első ábrázolása volt, s amelyet Assisi Szent Ferenc a Rietitől néhány kilométerre fekvő városban alkotott meg 1223 karácsonyán. Az évforduló megünneplésére a megnyitón jelen lesz Massimo Fusarelli atya, a ferences rend miniszter generálisa és Greccio polgármestere, Emiliano Fabi is.

Fellép a grecciói A. Malfatti középiskola gyermekkórusa, valamint a Vatikáni Csendőrség zenekara. A tárlat 2024. január 7-ig, vasárnapig várja a látogatókat, mindennap délelőtt 10 óra és 19.30 között. A belépés ingyenes, az utolsó belépés 15 perccel az esti zárás előtt engedélyezett. December 25-én és 31-én a kiállítás délután 5 órakor zár.

A tárlaton több mint 120 betlehemet állítanak ki a világ 22 országából: Olaszország, Horvátország, Spanyolország, San Marino, Ukrajna, Írország, Szlovénia, Magyarország, Lengyelország, Észtország, Németország, Szlovákia, Csehország, Ausztria, Oroszország, az Egyesült Államok, Kolumbia, Tajvan, Venezuela, a Fülöp-szigetek, Guatemala és Paraguay is képviselteti magát. A kiállításról kiadott sajtóközlemény szerint a látogató mindenféle eredeti alkotást megcsodálhat: látható lesz egy teljesen gépesített, valamint egy fából készült tipikus kávéfőző formába faragott, továbbá szövetekből varrt betlehemi jelenet, illetve híres gyűjtemények darabjai, mint például a torinói székesegyház betlehemi jelenete, vagy az Ulma család múzeumának betlehemi jászla Lengyelországból és a RAI vatikáni részlegének betleheme.

Különböző szervezetek és egyesületek is részt vesznek alkotásaikkal, köztük a Betlehemi Jászol Barátainak Országos Szövetsége, a Città dei Presepi (A betlehemi jelenetek városa) Egyesület és a pistoiai hímzőklub. Ezenkívül a verbaniai börtön által készített két betlehemi jelenet is megtekinthető lesz. Sok iskola is csatlakozott a kezdeményezéshez, köztük többen az olaszországi Lazio tartományból és egy Észtországból, a tallinni Szent Mihály Társaság iskolája.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír